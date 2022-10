Denis Drăguş, jucătorul român al lui Standard Liege, a fost inclus de site-ul walfoot.be în echipa ideală a etapei a 12-a din campionatul Belgiei după ce a înscris un gol şi a contribuit la încă unul în victoria cu 3-0 de pe teren propriu contra lui Royal Antwerp, care era lider înaintea partidei.

Standard a marcat toate golurile în primele zece minute, prin William Balikwisha, în minutul 2, Denis Drăguş, în minutul 4, la o acţiune personală, şi Cihan Canak, în minutul 9, la o fază la care internaţionalul român a lăsat mingea să treacă pentru foarte tânărul său coechipier (17 ani).

"Aproape toţi jucătorii lui Standard aveau argumente să fie reţinuţi (în echipa etapei - n. r.), însă românul reuşeşte o adevărată minunăţie de gol şi dă un assist 'neoficial' lăsând mingea să treacă pentru Canak", scrie walfoot.be.

Drăguş, care are patru goluri în 12 meciuri jucate în actualul sezon pentru Standard, a fost înlocuit după 77 de minute.

Echipa ideală a ultimei etape din campionatul Belgiei, în viziunea site-ului citat, este următoarea: Simon Mignolet (FC Bruges) - Mark McKenzie (KRC Genk), Nurio (Gent) - Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) - Cihan Canak (Standard Liege), William Balikwisha (Standard Liege), Hans Vanaken (FC Bruges), Modou Tambedou (Zulte Waregem) - Denis Drăguş (Standard Liege), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise).

În clasament, Standard este pe locul 5, cu 22 de puncte. KRC Genk este noul lider, cu 31 de puncte, urmată de Royal Antwerp, 30 puncte, FC Bruges, 25 puncte, Union Saint-Gilloise, 25 puncte.

