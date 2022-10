UPDATE: 16:45

După cele trei goluri înscrise de Balikwisha, Drăguș și Canak în primele nouă minute ale confruntării cu Antwerp, tabela nu s-a mai modificat în niciun fel.

Standard Liege a securizat, astfel, cele trei puncte și s-a apropiat mai multe de vârful clasamentului din Jupiler Pro League.

Primul loc este ocupat de Genk cu 31 de puncte, Antwerp se află pe poziția a doua cu 30 de puncte, Club Brugge este ocupanta locului trei, iar Standard Liege închide, pentru moment, primele patru poziții din campionatul regulat.

știre inițială

Atacantul Denis Drăguș a înscris duminică al doilea gol al echipei sale, Standard Liege, care conduce la pauză cu 3-0 pe fostul lider al campionatului Belgiei (Genk a învins Leuven-ul lui Valentin Cojocaru și a urcat pe 1), Royal Antwerp, în derby-ul etapei cu numărul 12 din Jupiler Pro League, meci început la ora 14:30.

Drăguș, care la ultima acțiune a echipei naționale, a prins doar 11 minute, în 1-1 cu Finlanda, a înscris golul de 2-0 în minutul 4, după o fază spectaculoasă.

Românul, golgheterul lui Standard Liege în ultimul sezon, a marcat în actualul campionat de 4 ori în 12 meciuri jucate în Jupiler Pro League.

Vines gets pulled at 17' after Royal Antwerp gives up 3 goals in 8 minutes vs. Standard Liege ???? pic.twitter.com/UoHvmcXWhy