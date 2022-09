În groapa cu lei. Ce a transmis Denis Drăguș când a fost întrebat despre problemele românilor din străinătate

Denis Drăguș evoluează pentru Standard Liege din vara anului 2019 și mai are contract cu belgienii până la finalul lunii iunie 2024.

Românul este cotat la 900.000 euro, potrivit site-urilor de specialitate.

Campion al Cupei României cu Viitorul Constanța (n.r. actuala Farul Constanța), Denis Drăguș a vorbit despre reprezentativa de fotbal a țării și a evidențiat faptul că în străinătate, duelurile sunt mai intense.

Drăguș: „Avem potențial să facem lucruri mai bune”

„Mă bucur că sunt din nou la echipa naţională şi sper ca la meciurile din Liga Naţiunilor să lăsăm o ultimă impresie bună. Sunt obişnuit cu toţi colegii, ne cunoaştem şi este un lucru pozitiv. La echipa de club este un început bun că am marcat trei goluri în 9 meciuri, suntem într-un moment bun şi sper să-mi ajuta echipa.

La naţională, cred că avem potenţial să facem lucruri mai bune şi sper să reuşim acest lucru la ultimele două meciuri. Cred că nu putem vorbi de alt lucru decât de victorie, trebuie să arătăm o atitudine bună şi să fim determinaţi. Pentru orice jucător e o mândrie s-ă reprezinţi România şi echipa naţională

Cred că la nivel de intensitate, duelurile fizice sunt mai puternice (n.r. - în străinătate), viteza de joc este mai ridicată. La început e greu pentru toată lumea, dar jucătorul român are calitate, este vorba doar de faptul de a nu renunţa şi a merge înainte. Şi eu am avut probleme, am reuşit să trec peste ele şi m-am adaptat.

Faptul că sunt tată la o vârstă aşa tânără m-a responsabilizat foarte mult. Gloria, fetiţa mea, este mereu alături de mine şi am timp şi pentru ea. Cred că a fost la aproape toate meciurile de pe stadion, începe să înţeleagă, să-şi dea seama, să strige gol, e un sentiment minunat să văd cum trăieşte meciurile la 1 an şi 8 luni. Mă emoţionez mereu când vorbesc despre ea.”, au fost cuvintele lui Denis Drăguș pentru FRF TV.

Lotul convocat de Edward Iordănescu

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).