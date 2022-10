Nota primită de Denis Drăguș în Standard Liege - Antwerp. Câte goluri a înscris până acum românul

Integralist, Denis Drăguș a și marcat în minutul patru al confruntării. Standard Liege a rezolvat repede meciul cu Antwerp, înscriind trei goluri în nouă minute.

William Balikwisha a deschis scorul în minutul doi, Denis Drăguș a majorat diferența în minutul patru, iar Cihan Canak a dus scorul la 3-0 în nici 10 minute.

Cel mai bun calificativ, potrivit SofaScore, l-a primit chiar Balikwisha, mijlocașul central al lui Standard Liege: 7.6, iar cel mai slab l-a văzut Jean Butez, goalkeeper-ul lui Antwerp: 5.9.

Denis "Dinamită" Drăguș, așa cum a fost poreclit de presa internațională în urmă cu ceva timp, a primit nota 7.3, chiar dacă a fost înlocuit în minutul 77 de Perica.

În acest sens, fotbalistul român s-a situat peste media site-ului de specialitate, care a fost de 6.51

Atacantul Denis Drăguș a înscris duminică al doilea gol al echipei sale, Standard Liege, care a învins-o cu 3-0 pe fostul lider al campionatului Belgiei (Genk a învins Leuven-ul lui Valentin Cojocaru și a urcat pe 1), Royal Antwerp, în derby-ul etapei cu numărul 12 din Jupiler Pro League, meci început la ora 14:30.

Drăguș, care la ultima acțiune a echipei naționale, a prins doar 11 minute, în 1-1 cu Finlanda, a înscris golul de 2-0 în minutul 4, după o fază spectaculoasă. Românul, golgheterul lui Standard Liege în ultimul sezon, a marcat în actualul campionat de 4 ori în 12 meciuri jucate în Jupiler Pro League.

