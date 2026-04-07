Românul de 5 milioane de euro a ajuns rezervă nefolosită în "B"!
Parcurs sub așteptări pentru o speranță a fotbalului românesc.

Rares IlieEmpoliNiceSampdoriaSerie B
Cu Rareș Ilie din nou lăsat pe banca de rezerve, Empoli a suferit o înfrângere aseară în fața Sampdoriei, 0-1 în etapa cu numărul 33 din Serie B.

A fost pentru a treia oară la rând când mijlocașul ofensiv român de 23 de ani (îi va împlini peste câteva zile) a rămas pe banca de rezerve!

Transferat de Nice de la Rapid pentru aproximativ 5 milioane de euro în 2022, Rareș Ilie nu se mai regăsește la Empoli, echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării din Serie B.

Semnal de alarmă tras de antrenorul lui Rareș Ilie: "Nu și-a atins încă potențialul și a ajuns la o răscruce"

În februarie, antrenorul Alessio Dionisi a vorbit despre situația fotbalistului român.

Împrumutat din nou de Nice, vara trecută, Rareș Ilie a început promițător la Empoli, cu 3 pase decisive în primele 8 etape din Serie B. Fostul jucător de la Rapid a izbutit și două goluri, însă prestațiile din ultima perioadă nu l-au mai mulțumit pe antrenorul Alessio Dionisi.

Dionisi a vorbit pe larg despre situația decarului de la Empoli, punctând că Ilie, deși are calități rare pentru nivelul din Serie B, trebuie să corecteze anumite aspecte.

"Ilie este încă un fotbalist neîmplinit. Nu a reușit încă să își demonstreze potențialul și se află la o răscruce.

Aici a avut parte de mai multă constanță decât în trecut. Puțini jucători din acest campionat au calitățile lui. Are mijloacele necesare, dar nu e suficient.

El trebuie să demonstreze că are dorința de a arăta că nu este un jucător incomplet. Și trebuie să scape de acel rol de număr 10, care nu mai există", a spus Alessio Dionisi, potrivit presei din Italia.

Rareș Ilie încă este jucătorul lui Nice, care l-a împrumutat deja la patru echipe

Fostul internațional de tineret este legitimat la OGC Nice din Ligue 1 din vara lui 2022.

De atunci, Rareș Ilie a fost împrumutat de francezi la nu mai puțin de patru echipe!

Pe rând, românul a încercat să convingă la Maccabi Tel Aviv, Lausanne-Sport, Catanzaro și, acum, la Empoli.

