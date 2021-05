Romanul care a ales nationala Canadei, debut in Premier League! Cate minute a prins

Theodor Corbeanu, fotbalistul cu origini romane, care evolueaza pentru Canada si-a facut debutul in Premier League.

Tanarul de 18 ani a fost introdus in minutul 82 al partidei dintre Wolves si Tottenham, castigata de Spurs cu 2-0. Corbeanu l-a inlocuit pe Fabio Silva, in minutul 82, cand tabela arata deja diferenta de doua goluri in favoarea londonezilor.

Theodor Corbeanu a evoluat in 13 partide pentru nationalele de juniori ale Romaniei, marcand doua goluri. Insa acesta a ales sa joace, la profesionisti, pentru Canada, deoarece, spune el, nationala lor are jucatori tineri de o perspectiva mult mai buna. El a debutat cu gol in selectionata mare a Canadei.

"Am reprezentat Romania la juniori. Nu am facut-o pentru Canada, nu am fost selectat pentru echipa U15. Am spus ca vreau sa joc fotbal international, pentru ca asta faceau cei mai talentati jucatori. Am contactat Romania, mi-au spus ca ma cunosc si ca ma urmaresc. Le-am trimis cateva clipuri cu mine si am inceput sa vorbim. Am primit o convocare, cu Irlanda, si am debutat in septembrie 2017. Am ales Canada acum, dupa cativa ani, pentru ca am simtit ca este un lucru corect in acest moment, deoarece are o generatie foarte promitatoare de jucatori.

Mai ales cu toata emotia de a gazdui Cupa Mondiala din 2026. Am crezut ca pot face parte din aceasta aventura. Asta m-a motivat si m-a inspirat. Mi-am dorit intotdeauna sa joc pentru Canada, dar asa cum am spus, cu cativa ani in urma nu am fost selectat", a spus Corbeanu, intr-un interviu pentru 101greatgoals.com, in martie.