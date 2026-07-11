Echipa azeră Qarabag FK a făcut un pas mare spre turul al doilea preliminar al Europa League, după ce a învins formaţia islandeză Vestri cu scorul de 3-0, pe teren propriu, în prima manşă a turului întâi preliminar.

Unul dintre golurile azerilor au fost marcate de francezul Abdellah Zoubir (ex-Petrolul Ploieşti).

La Qarabag a evoluat şi Jaly Mouaddib (ex-FC Botoşani).

Marius Corbu l-a învins pe Mihai Butean, Andrei Florea a debutat în cupele europene

Ferencvaros Budapesta a învins-o pe Vojvodina cu 2-1, la Novi Sad, la echipa maghiară mijlocaşul român Marius Corbu (foto) fiind înlocuit în minutul 90.

Fundaşul român Mihai Butean a rămas pe banca de rezerve la Vojvodina.