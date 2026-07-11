VIDEO Cum s-au descurcat stranierii români în Europa League: doi dintre ei au fost adversari!

Cum s-au descurcat stranierii români în Europa League: doi dintre ei au fost adversari! Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

A început ediția 2026-2027 din cupele europene.

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Marius Corbumihai buteanandrei floreaferencvarosVojvodina Novi Sadmsk zilinaEuropa League
Din articol

Echipa azeră Qarabag FK a făcut un pas mare spre turul al doilea preliminar al Europa League, după ce a învins formaţia islandeză Vestri cu scorul de 3-0, pe teren propriu, în prima manşă a turului întâi preliminar.

Unul dintre golurile azerilor au fost marcate de francezul Abdellah Zoubir (ex-Petrolul Ploieşti). 

La Qarabag a evoluat şi Jaly Mouaddib (ex-FC Botoşani).

Marius Corbu l-a învins pe Mihai Butean, Andrei Florea a debutat în cupele europene

Ferencvaros Budapesta a învins-o pe Vojvodina cu 2-1, la Novi Sad, la echipa maghiară mijlocaşul român Marius Corbu (foto) fiind înlocuit în minutul 90. 

Fundaşul român Mihai Butean a rămas pe banca de rezerve la Vojvodina.

Fostul internaţional român de juniori și de tineret Andrei Florea (21 de ani, ex-Juventus Torino) a jucat din minutul 63 la MSK Zilina, învinsă de Hajduk Split cu 2-0.

Rezultatele meciurilor din prima manşă a turului I preliminar din Europa League

Dinamo Kiev (Ucraina) - U Cluj 0-0

Qarabag FK (Azerbaidjan) - Vestri (Islanda) 3-0

Hajduk Split (Croaţia) - MSK Zilina (Slovacia) 2-0

ŢSKA Sofia (Bulgaria) - Derry City (Irlanda) 3-2

Sheriff Tiraspol (Moldova) - NK Aluminij (Slovenia) 0-0

Vojvodina Novi Sad (Serbia) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria) 1-2

* Partidele din manşa secundă se vor juca pe 16 iulie. Agerpres

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