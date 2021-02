Petrescu, remiza cu echipa de pe locul patru din Turcia intr-un meci plin de evenimente! Luckassen a debutat pentru Kayseri, iar Sapunaru a fost ELIMINAT

Kayserispor a remizat scor 1-1 pe teren propriu cu Alanyaspor in etapa cu numarul 23 din Turcia.

Echipa antrenata de Dan Petrescu a deschis scorul in minutul 55 prin Maglica, dar a fost egalata in minutul 79 de echipa de pe locul patru din Superliga.

In minutul 79, la doar 9 minute dupa ce Cristi Sapunaru a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat, Tzavellas a egalat pentru Alanyaspor.

Kevin Luckassen, atacantul proaspat transferat de Dan Petrescu de la Viitorul in schimbul sumei de 500.000 de euro, a debutat pentru Kayserispor. El a intrat pe teren in minutul 65 in locul marcatorului golului Maglica.

Cu acest rezultat Kayserispor ramane in afara zonei retrogradarii. Echipa lui Dan Petrescu este pe pozitia a 17-a cu 23 de puncte, cu doua mai mult decat ocupanta locului 18 Erzurum.