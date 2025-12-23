Victorie crucială pentru stabilitatea clubului Genoa și pentru investiția lui Dan Șucu. După o perioadă tensionată, marcată de contestațiile vechilor parteneri financiari, judecătoarea Anna Maria Nutini a pus capăt incertitudinilor. Aceasta a respins plângerea penală formulată de A-Cap pe 14 martie 2025 împotriva administratorului delegat Andres Blazquez, acuzat de „înșelăciune contractuală și influență ilicită asupra adunării generale”.



Miza disputei a fost momentul cheie din 18 decembrie 2024, când Dan Șucu a salvat practic echipa de la colaps financiar, subscriind o majorare de capital care i-a adus pachetul majoritar. În urma deciziei de ieri, A-Cap, entitatea care preluase datoriile de la 777 Partners, rămâne definitiv cu doar 23% și fără putere de decizie, instanța stabilind că acțiunile CEO-ului Blazquez au fost perfect legale și în interesul suprem al clubului rossoblu.

Mai mult, judecătorul a motivat că firma controlată de A-Cap nu avea, de fapt, dreptul să voteze în adunarea generală, nefiind acționar direct, ci doar creditor, o poziție confirmată anterior și de Secția Comercială a Tribunalului. Astfel, „era Șucu” la Genoa primește cea mai solidă confirmare juridică, eliminând riscul ca preluarea să fie anulată.



Contraatac dur anunțat de conducerea „Grifonului”



Imediat după aflarea verdictului care consfințește legitimitatea noii structuri de acționariat conduse de român, Andres Blazquez a avut o reacție tranșantă. Oficialul genovez a transmis un mesaj amplu, în care anunță că nu se va opri aici și va cere daune celor care au încercat să blocheze redresarea clubului:



„Din prima clipă am fost mereu senin, liniștit și încrezător, pentru că eram conștient că am acționat transparent și cu respectarea legii. Clar, oficializarea clasării este o știre pe care o primesc cu o enormă satisfacție, pentru că recunoaște public ceea ce am gândit și susținut mereu.



Așa cum am făcut până acum, voi continua să lucrez cu un singur obiectiv: binele sportiv al clubului pe care am onoarea să-l reprezint. Totuși, am dat mandat avocaților mei să-mi apere reputația, prin urmare vor urma alte acțiuni împotriva A-CAP, Paul Mann, Jill Gettman, Enrico Preziosi și a altor persoane implicate în acest caz”, a transmis Andres Blazquez, potrivit Repubblica.



Odată liniștite apele la nivel administrativ, Genoa se poate concentra pe salvarea de la retrogradare. Deși echipa vine după o înfrângere cu Atalanta, vin vești bune dinspre piața transferurilor. Presa italiană scrie despre o posibilă sosire a lui Edin Dzeko în ianuarie, atacantul bosniac având o relație specială cu antrenorul Daniele De Rossi.

