VIDEO EXCLUSIV Motivul pentru care un român celebru a plătit amenzi usturătoare în Germania: ”1.000 de euro minutul”

Motivul pentru care un român celebru a plătit amenzi usturătoare în Germania: ”1.000 de euro minutul” Bundesliga
SPORT.RO
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Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant al echipei naționale, în prezent acționar la Farul Constanța, a fost invitat la „Poveștile Sport.ro”, emisiunea moderată de Andru Nenciu.

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Ciprian MaricaschalkeSTUTTGARTGermaniaBundesliga
Din articol

Printre altele, fostul internațional a vorbit și despre perioada petrecută în Germania, acolo unde a învățat ce înseamnă disciplina, seriozitatea și respectul. Pentru fiecare minut de întârziere la antrenamente, Marica trebuia să plătească 1.000 de euro!

Ciprian Marica: ”Am plătit enorm de multe amenzi în Germania”

Au fost dăți în care fostul atacant a încercat să găsească explicații, dar fără succes. ”Am plătit enorm de multe amenzi”, își amintește Marica.

„Am plătit enorm de multe amenzi în Germania pentru că am întârziat. Spuneam 'dar sunt două minute mai târziu'. 'Da, dar pot fi două minute mai devreme. Mă respecți dacă vii în timp'. Încercam să spun eu că sunt român și la noi e sfertul academic, nu ține. 

Disciplină, seriozitate, respect... lucruri pe care le-am învățat în Germania. Erau și alții care întârziau și încercau să găsească explicații, și plăteai, și te ustura, te durea. Dar doar așa învățai, data viitoare veneai mai devreme. Era 1.000 de euro minutul!”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

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Carieră solidă pentru Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro. 

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată. 

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB. 

  • 81 de goluri în 382 de meciuri oficiale a adunat Ciprian Marica la nivel de club. 
  • 25 de goluri în 72 de selecții a reușit Marica pentru România. 
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