Printre altele, fostul internațional a vorbit și despre perioada petrecută în Germania, acolo unde a învățat ce înseamnă disciplina, seriozitatea și respectul. Pentru fiecare minut de întârziere la antrenamente, Marica trebuia să plătească 1.000 de euro!

Ciprian Marica: ”Am plătit enorm de multe amenzi în Germania”

Au fost dăți în care fostul atacant a încercat să găsească explicații, dar fără succes. ”Am plătit enorm de multe amenzi”, își amintește Marica.

„Am plătit enorm de multe amenzi în Germania pentru că am întârziat. Spuneam 'dar sunt două minute mai târziu'. 'Da, dar pot fi două minute mai devreme. Mă respecți dacă vii în timp'. Încercam să spun eu că sunt român și la noi e sfertul academic, nu ține.

Disciplină, seriozitate, respect... lucruri pe care le-am învățat în Germania. Erau și alții care întârziau și încercau să găsească explicații, și plăteai, și te ustura, te durea. Dar doar așa învățai, data viitoare veneai mai devreme. Era 1.000 de euro minutul!”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.