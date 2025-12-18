Patronul de la Rapid a achiziționat pe 18 decembrie 2024 77 de procente din pachetul de acțiuni al. ”Sosirea lui Dan Șucu marchează o bornă importantă pentru cel mai bătrân club din Italia”, declara atunci Marco Bucci, președintele regiunii Liguria.



Un an de când Dan Șucu a preluat-o pe Genoa. Ce au scris italieni



La un an de când Dan Șucu a devenit acționar majoritar la Genoa, au existat și câteva schimbări majore la clubul din Liguria. Spre exemplu, s-a schimbat antrenorul, De Rossi a venit în locul lui Patrick Vieira, care a avut un start extrem de slab pe banca ”Grifonului” în noua stagiune.



Cât despre situația conducerii, Italienii au notat că Șucu se confruntă și acum cu trecutul anevoios de la Genoa, având în vedere datoriile pe care ”Grifonul” le-a strâns de-a lungul anilor.



”Genoa, un an sub era Șucu: confruntându-se cu trecutul, un viitor trebuie scris”, a titrat TuttoSport.



”Opt puncte în cinci etape: Genoa, odată cu venirea lui De Rossi, pare să fi trecut de un punct culminant.

Această soliditate, deși nu oferă nicio garanție de supraviețuire, drumul este lung și nu duce lipsă de adversari, este înrădăcinată într-o structură corporativă care, în timp, devine din ce în ce mai solidă”, a punctat sursa anterior menționată.



În fapt, italienii par mulțumiți de cum se îndreaptă lucrurile la Genoa în era Șucu.



”În ultimele zile, Genoa lui Șucu a reușit să încaseze 4,7 milioane de euro prin proceduri legale legate de datoriile anterioare față de grupul de asigurări.



Trecutul este o situație care trebuie gestionată cu grjiă, una care își are cu siguranță originile în epoca Preziosi și în anii pandemiei, dar care a fost exacerbată de gestionarea ulterioară”, a mai scris TuttoSport.



Genoa ocupă locul 16 în clasamentul din Serie A cu 14 puncte. După 15 etape, clubul patronat de Șucu a bifat trei victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

