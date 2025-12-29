GALERIE FOTO Gafă incredibilă în apărarea lui Genoa! Echipa lui Dan Șucu, iertată de Roma după 0-3 la pauză

Gafă incredibilă în apărarea lui Genoa! Echipa lui Dan Șucu, iertată de Roma după 0-3 la pauză Serie A
Alexandru Hațieganu
Genoa a pierdut în fața lui AS Roma, scor 1-3, într-un meci din runda a 17-a din Serie A.

Echipa patronată de Dan Șucu nu a avut nicio șansă în fața formației din capitala Italiei.

AS Roma a marcat de trei ori în prima repriză, dar a lăsat-o mai moale în partea a doua. Capitolinii au punctat prin Soule 14', Kone 19', Ferguson 31', în timp ce Genoa a marcat prin Ekhator.

Gafă incredibilă în apărarea echipei lui Dan Șucu

În minutul 31 al meciului Malinovskyi a gafat incredibil, după ce a trimis o minge înspre propria poartă. Baolnul trimis într-o zonă „fierbinte” al careului lui Genoa a fost interceptat imediat și a dus la faza golului trei, marcat de Evan Ferguson.

Mijlocașul ucrainean nu s-a informat, iar greșeala sa nu a putut fi reparată de defensiva surprinsă a lui Genoa.

În urma acestui rezultat, AS Roma a urcat pe locul patru în clasamentul din Serie A, în timp ce Genoa rămâne pe poziția a 17-a, dar riscă să coboare în „zona roșie”.

„El Clasico” al transferurilor între Barcelona și Real! Lovitură de 55.000.000 de euro
Sfâșietor! Cine erau, de fapt, cei doi oameni care au murit în accidentul suferit de Anthony Joshua
Au dat cărțile pe față! Clubul la care este așteptat Denis Alibec după plecarea de la FCSB: ”Dacă ar renunța la anumite pretenții financiare...”
„Reghe-ball” în Rwanda. Spectacol cu șase goluri în ultimul meci al anului pentru Laurențiu Reghecampf
Ana Dumbravă e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Ea e românca de opt ori campioană mondială la Counter Strike
E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Au dat cărțile pe față! Clubul la care este așteptat Denis Alibec după plecarea de la FCSB: ”Dacă ar renunța la anumite pretenții financiare...”
Președintele clubului din Superliga a dezvăluit transferul reușit de Rapid în direct: ”A contat foarte mult partea financiară!”
Sfâșietor! Cine erau, de fapt, cei doi oameni care au murit în accidentul suferit de Anthony Joshua
Ana Dumbravă e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Ea e românca de opt ori campioană mondială la Counter Strike
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că mâine e garantat
