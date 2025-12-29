Echipa patronată de Dan Șucu nu a avut nicio șansă în fața formației din capitala Italiei.

AS Roma a marcat de trei ori în prima repriză, dar a lăsat-o mai moale în partea a doua. Capitolinii au punctat prin Soule 14', Kone 19', Ferguson 31', în timp ce Genoa a marcat prin Ekhator.

Gafă incredibilă în apărarea echipei lui Dan Șucu

În minutul 31 al meciului Malinovskyi a gafat incredibil, după ce a trimis o minge înspre propria poartă. Baolnul trimis într-o zonă „fierbinte” al careului lui Genoa a fost interceptat imediat și a dus la faza golului trei, marcat de Evan Ferguson.

Mijlocașul ucrainean nu s-a informat, iar greșeala sa nu a putut fi reparată de defensiva surprinsă a lui Genoa.

