Startul stagiunii a fost extrem de dificil pentru formația din Serie A, cu șase înfrângeri și trei remize în primele nouă etape.



Prima victorie a venit abia pe 3 noiembrie, 2-0 în deplasare cu Sassuolo. La momentul redactării acestui articol, echipa pregătită de Daniele De Rossi se află pe locul 17, cu 14 puncte, în plină luptă pentru evitarea retrogradării.



Jugurtha Hamroun îl laudă pe Nicolae Stanciu



Transferul lui Stanciu a fost lăudat și de Jugurtha Hamroun, fostul mijlocaș ofensiv al FCSB, care a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre fostul său coleg de vestiar.



„Am jucat cu el la FCSB și sunt mândru că am avut șansa asta. E un jucător extraordinar, spectaculos, foarte bun. A fost mereu important, la club și la națională. Are o carieră fantastică și e un om de caracter”, a declarat Hamroun pentru Sport.ro.

Nicolae Stanciu, în vârstă de 32 de ani, este liderul „tricolorilor”, cu 84 de selecții și 15 goluri pentru România. La FCSB, între 2013 și 2016, a câștigat două titluri de campion și a adunat 136 de meciuri, 33 de goluri și 24 de pase decisive.

