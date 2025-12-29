EXCLUSIV Boom! Dan Șucu a reușit să transfere un fotbalist cu o „carieră fantastică”

Boom! Dan Șucu a reușit să transfere un fotbalist cu o &bdquo;carieră fantastică&rdquo; Serie A
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa, club la care Dan Șucu este acționar majoritar din 2024, l-a adus în vară pe Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României.

Startul stagiunii a fost extrem de dificil pentru formația din Serie A, cu șase înfrângeri și trei remize în primele nouă etape. 

Prima victorie a venit abia pe 3 noiembrie, 2-0 în deplasare cu Sassuolo. La momentul redactării acestui articol, echipa pregătită de Daniele De Rossi se află pe locul 17, cu 14 puncte, în plină luptă pentru evitarea retrogradării.

Jugurtha Hamroun îl laudă pe Nicolae Stanciu

Transferul lui Stanciu a fost lăudat și de Jugurtha Hamroun, fostul mijlocaș ofensiv al FCSB, care a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre fostul său coleg de vestiar.

„Am jucat cu el la FCSB și sunt mândru că am avut șansa asta. E un jucător extraordinar, spectaculos, foarte bun. A fost mereu important, la club și la națională. Are o carieră fantastică și e un om de caracter”, a declarat Hamroun pentru Sport.ro.

Nicolae Stanciu, în vârstă de 32 de ani, este liderul „tricolorilor”, cu 84 de selecții și 15 goluri pentru România. La FCSB, între 2013 și 2016, a câștigat două titluri de campion și a adunat 136 de meciuri, 33 de goluri și 24 de pase decisive.

După experiențe în Cehia, Arabia Saudită și China, Stanciu a revenit în prim-planul fotbalului european, semnând cu Genoa. În acest sezon, mijlocașul a bifat șase apariții și un gol pentru italienii care urmează să joace în deplasare cu AS Roma, pe 29 decembrie, de la ora 21:45. Potrivit Transfermarkt, Stanciu este cotat la două milioane de euro.

