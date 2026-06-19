Destinație surpriză pentru Horațiu Moldovan: echipa care vrea să-l transfere pe internaționalul român

Aventura lui Horațiu Moldovan în fotbalul spaniol pare să se apropie de final. După un împrumut la Real Oviedo, unde a bifat doar trei prezențe pe teren, portarul în vârstă de 28 de ani revine la gruparea de pe Metropolitano la finalul acestei luni. Totuși, ibericii l-au înștiințat deja că nu face parte din planurile pentru noul sezon și nu va fi inclus în lotul deplasat pentru cantonamentul de vară.
Deși angajamentul său cu madrilenii este valabil până în anul 2027, oficialii lui Atletico sunt dispuși să îl lase să plece din postura de jucător liber de contract. Această decizie îi facilitează internaționalului român negocierile pentru găsirea unei noi echipe.
Interes din liga a doua turcă
Potrivit presei din Turcia, Pendikspor monitorizează situația goalkeeper-ului și dorește să obțină semnătura acestuia. Dacă mutarea se va concretiza, Moldovan ar evolua pentru prima oară în fotbalul turc.
Pendikspor a încheiat sezonul 2025-2026 pe poziția a șasea în eșalonul secund, ratând promovarea în SuperLig după un eșec suferit în sferturile barajului, scor 0-2, contra lui Bodrumspor. Obiectivul formației „alb-roșii” pentru stagiunea următoare este accederea în prima ligă, motiv pentru care conducerea caută jucători cu experiență pentru a întări lotul în această campanie de transferuri.
În ianuarie 2024, Atletico Madrid a achitat suma de 800.000 de euro către Rapid pentru transferul portarului român. În prezent, cota sa de piață este estimată la două milioane de euro, potrivit portalului de specialitate Transfermarkt. De-a lungul carierei, Moldovan a mai apărat culorile unor formații precum CFR Cluj, Sepsi, UTA Arad, Sassuolo, Hermannstadt și Ripensia Timișoara.