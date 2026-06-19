Destinație surpriză pentru Horațiu Moldovan: echipa care vrea să-l transfere pe internaționalul român

Aventura lui Horațiu Moldovan în fotbalul spaniol pare să se apropie de final. După un împrumut la Real Oviedo, unde a bifat doar trei prezențe pe teren, portarul în vârstă de 28 de ani revine la gruparea de pe Metropolitano la finalul acestei luni. Totuși, ibericii l-au înștiințat deja că nu face parte din planurile pentru noul sezon și nu va fi inclus în lotul deplasat pentru cantonamentul de vară.

Deși angajamentul său cu madrilenii este valabil până în anul 2027, oficialii lui Atletico sunt dispuși să îl lase să plece din postura de jucător liber de contract. Această decizie îi facilitează internaționalului român negocierile pentru găsirea unei noi echipe.