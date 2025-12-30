VIDEO Nicolae Stanciu, coșmar pe bancă! Erau 20 de grade afară când a jucat ultima dată în Serie A

Nicolae Stanciu, coșmar pe bancă! Erau 20 de grade afară c&acirc;nd a jucat ultima dată &icirc;n Serie A Stranieri
Sezon ratat pentru internaționalul român de la Genoa.

Nicolae StanciuGenoaAS Romagian piero gasperiniDaniele de Rossi
AS Roma a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe Genoa, luni seara, în ultimul meci al etapei a 17-a din Serie A.

Golurile au fost marcate de Matias Soule (14), Manu Kone (19) şi Evan Ferguson (31) pentru învingători, respectiv Jeff Ekhator (87).

Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a fost din nou rezervă neutilizată la Genoa.

Ultima dată când Stanciu a evoluat în Serie A erau 20 de grade afară - tocmai în etapa 5, jucată în septembrie, într-un 0-3 cu Lazio pe teren propriu în care românul a bifat ultimele 20 de minute ale întâlnirii.

Daniele De Rossi, aplaudat de fanii Romei

Meciul a avut o încărcătură emoţională aparte pentru ambii antrenori: Gian Piero Gasperini a petrecut opt ani la cârma echipei Genoa în două mandate separate, în timp ce fostul căpitan al grupării "giallorossa", Daniele De Rossi, a revenit pe Stadio Olimpico pentru prima oară de la demiterea sa de la conducerea tehnică a Romei, în luna septembrie 2024.

Înaintea startului partidei, De Rossi a fost îmbrăţişat de foştii săi elevi Paulo Dybala, Gianluca Mancini şi Manu Kone pe linia de tuşă, însă scenele de la finalul jocului au fost deosebit de emoţionante.

După fluierul de final, De Rossi a făcut un tur de onoare, în aplauzele suporterilor romani, care au fluturat steaguri cu numele şi număr de pe tricou al fostului lor idol, scrie presa italiană.

AS Roma - la 3 puncte de liderul Inter Milano, Genoa lui Șucu - la 2 puncte de retrogradare

În urma acestui succes, AS Roma încheie anul 2025 pe locul al patrulea în Serie A, cu 33 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu.

Genoa, echipă al cărei acţionar majoritar este omul de afaceri român Dan Şucu, se află pe locul 17, cu 14 puncte, două în plus faţă de Hellas Verona, ocupanta primului loc retrogradabil (18).

Rezultatele și marcatorii din etapa 17 din Serie A

Sâmbătă

Parma - Fiorentina 1-0

A marcat: Oliver Sorensen (48).

Torino - Cagliari 1-2

Au marcat: Vlasic (27), respectiv Prati (45), Kilicsoy (66).

Portarul Mihai Popa a fost rezervă la Torino.

Lecce - Como 0-3

Au marcat: Nico Paz (20), Jacobo Ramon (66), Douvikas (75).

Udinese - Lazio 1-1

Au marcat: Keinan Davis (90+5), respectiv Solet (80 - autogol).

Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.

Pisa - Juventus Torino 0-2

Au marcat: Pierre Kalulu (73), Kenan Yildiz (90+2).

Mijlocaşul Marius Marin a fost rezervă la Pisa şi a intrat în joc în minutul 79.

Duminică

AC Milan - Hellas Verona 3-0

Au marcat: Pulisic (45+1), Nkunku (48 - penalty, 53).

Cremonese - Napoli 2-0

A marcat: Rasmus Hojlund (13, 45).

Bologna - Sassuolo 1-1

Au marcat: Fabbian (47), respectiv Muharemovic (63).

Atalanta - Inter Milano 0-1

A marcat: Lautaro Martinez (65).

Luni

AS Roma - Genoa 3-1

Au marcat: Soule (14), Manu Kone (19), Evan Ferguson (31), respectiv Ekhator (87).

Clasamentul din Serie A

Info: Agerpres

