Constantin Budescu nu a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Antrenorul secund al nationalei, Nicolae Dica, a explicat ca Budescu nu a fost convocat din cauza kilogramelor in plus pe care fotbalistul lui Al Damac le are.

Constantin Budescu a postat pe Instagram doua clipuri in care arata ca se pregateste din greu, parca dorind sa le transmita un mesaj celor din staff-ul echipei nationale.