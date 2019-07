Iordanescu VREA sa preia Steaua!!! BREAKING NEWS: anunt incredibil al lui Becali!

Numirea lui Oprita antrenor la Steaua nu e singura noutate a verii la CSA.

Becali dezvaluie ca echipa Armatei ar putea sa-si schimbe conducerea. Anghel Iordanescu e implicat.

Patronul FCSB nu se gandeste sa-l oferteze pe Marius Lacatus, liber dupa despartirea de Steaua. Crede ca simbolul ros-albastrilor nu i-ar accepta oferta.

"Fac eu lucruri de fatata vreodata? Marius e un baiat cu demnitate. El a facut ce-a facut ca sa castige si el un ban, normal, pentru familia lui. Dar el ar veni, credeti? N-ar veni el la FCSB pentru ca s-ar manji. N-as face nici eu, din respect pentru el si din bun simt. N-as face ca nici nu cred in ceea ce fac... nu fac nimic de fatada... ce sa fac cu el? N-am ce... Nu fac nimic de fatata. Nu ma intereseaza suporterii, cine vrea sa vina la mine, vine. Cine nu, nu.

Aia din Liga a 4-a ce-o sa faca? Am inteles ca vand actiuni, deja s-au facut bisericutele. Am auzit deja ca se fac bisericutele cine sa ia echipa. Unul dintre ei e Iordanescu. El vrea sa preia. Cu generali, cu nu stiu cum... Nu stiu in ce structura juridica. Au vazut ei palmarescul si gata... Dar eu o sa-l castig inapoi. Si un copil de clasa a 5-a stie.

A spus un judecator, dar nu poate o sa zica la Curtea de Apel. Nu stiu daca Piturca se baga la CSA. Nu e fraier sa se duca la ceva... ce? Nu se duce el decat daca sunt roade. Si ca sa se apuce Piturca sa sadeasca acum ca sa ia roade peste 10 ani... nu cred, ca nu e fraier", a spus Becali la PRO X.