BREAKING NEWS: Meciul de campionat al lui Ludogoret a fost AMANAT din cauza coronavirusului! Jucatorii trebuie sa faca noi teste dupa ce s-au intors de la Milano

Keseru, Moti si Dragos Grigore au emotii din cauza coronavirusului!

Cei 3 romani si colegii lor de la campioana Bulgariei, Ludogoret, sunt in carantina dupa ce s-au intors de la Milano. Ludogoret a jucat in Europa League pe Meazza, cu Inter, in spatele portilor inchise. Meciul s-a jucat fara spectatori din cauza fricii ca virusul s-ar putea raspandi. Zona Milano a inregistrat cel mai mare numar de imbolnaviri din Europa.

Partida Arda Kardzhali - Ludogoret, programata sa aiba loc in weekend, nu se va mai disputa.

Desi n-a fost gasit niciun jucator infectat, tot lotul va mai trece printr-un set de teste. In acest moment, fotbalistii lui Ludogoret sunt la Sofia si nu-si pot vedea familiile.

