TREMURA din cauza coronavirusului! Mai aveau putin si isi puneau masti de GAZE! Cum au aparut romanii de la Ludogoret pe aeroportul din Milano de frica epidemiei ucigase! VIDEO

Formatia la care evolueaza romanii Claudiu Keseru, Cosmin Moti si Dragos Grigore s-a deplasat la Milano pentru partida de maine seara impotriva celor de la Inter, meci contand pentru returul din saisprezecimile Europa League. Italia este lovita de coronavirus, iar oficialii clubului milanez au decis ca meciul sa se joace cu portile inchise.

Cei de la Ludogorets au aterizat astazi la Milano si au fost surprinsi cu masti gigant de protectie, dovada a faptului ca sunt speriat de frica epidemiei ucigase a coronavirusului. In tur, partida s-a incheiat cu scorul de 2-0 pentru trupa lui Conte, dupa golurile marcate de Eriksen si Lukaku.

Here’s a video of the #Ludogorets players arriving in Milan, wearing face masks because of the #coronavirus threat in the Lombardia region. The Bulgarian champions are due to play Inter in tomorrow’s #UEL 2nd leg at San Siro behind closed doors #InterLudogorets pic.twitter.com/5L2oMEG8gb