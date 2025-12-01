AEK Atena a bătut-o pe Panathinaikos cu 3-2! Răzvan Marin a fost eliminat

A fost meci cu de toate la Atena! AEK a deschis scorul prin Luka Jovic, în minutul 16, apoi gazdele au primit penalti, dar şutul lui Swiderski a fost oprit de portarul Dragowski, în minutul 28, şi Luka Jovic a făcut 2-0 pentru AEK în minutul 45+2, din penalti. După pauză managerul Marko Nikolic l-a introdus în joc şi pe Răzvan Marin, care a luat repede un galben, în minutul 50. Panathinaikos a avut un jucător eliminat, pe Touba, în minutul 64, dar a reuşit să egaleze.



Mai întâi a înscris Tete, în minutul 71, apoi a marcat Duricic, în minutul 90. Jovic şi-a desăvârşit hat-trick-ul în al treilea minut al prelungirilor, din penalti, nu înainte însă ca Răzvan Marin să primească al doilea galben şi să fie eliminat, în minutul 86.



AEK, care l-a avut eliminat şi pe antrenor, Marko Nikolic, s-a impus cu 3-2 şi este pe locul 3, cu 28 de puncte. Panathinaikos e abia a şasea, cu 18 puncte, dar are un meci mai puţin, scrie News.ro.

