Sparta Praga şi AEK Atena, ultimele două adversare ale Universităţii Craiova în faza principală din Conference League, au obţinut victorii, joi seara, în deplasare, în etapa a patra a competiției.

După succesul 1-0 cu Mainz, Universitatea Craiova ocupă locul 15, cu 7 puncte.

Fiorentina - AEK Atena 0-1, cu Răzvan Marin integralist



Sparta Praga, pe care Universitatea o va înfrunta pe 11 decembrie, la Craiova, a dispus de Legia Varşovia, fosta echipă a antrenorului Edward Iordănescu, cu scorul de 1-0, prin golul columbianului Angelo Preciado (41).

AEK Atena, cu care Universitatea va juca pe 18 decembrie, în Grecia, a învins-o cu 1-0 pe Fiorentina, dublă finalistă a competiţiei în 2023 și 2024.

Unicul gol al meciului de pe ''Artemio Franchi'' a fost marcat de Mijat Gacinovic (35).

Mijlocaşul român Răzvan Marin a fost integralist la AEK și a fost notat de Sofascore cu 6.9, în media echipei.

”Una dintre vechile cunoștințe din campionatul italian, el aduce geometria în linia mediană a echipei din Atena, făcând foarte puține greșeli”, l-a caracterizat pe tricolor Tuttomercatoweb, care l-a notat cu 6.

