AEK Atena, echipa pe care Universitatea Craiova o va înfrunta pe 18 decembrie, în deplasare, în ultima rundă din Conference League, s-a făcut de râs în meciul de pe teren propriu cu echipa irlandeză Shamrock Rovers, 1-1 joi seara în etapa a treia a competiției.

Oaspeţii au marcat primii, prin Graham Burke (21 - din penalty), iar grecii au egalat in extremis prin Luka Jovic (90 - tot din penalty). VIDEO AICI

Prestația ștearsă pentru Răzvan Marin, schimbat la pauză



Mijlocaşul român Răzvan Marin a jucat titular la AEK, dar a fost schimbat la pauză de antrenorul Marko Nikolic.

Sofascore l-a notat pe tricolor cu 6.4, sub media 6.91 a echipei.

Rezultatele și marcatorii din etapa a treia din Conference League



AEK Atena - Shamrock Rovers 1-1

Au marcat: Luka Jovic 90 - penalty, respectiv Graham Burke 21 - penalty.

AEK Larnaca - Aberdeen 0-0

FC Noah - SK Sigma Olomouc 1-2

Au marcat: Nardin Mulahusejnovic 21, respectiv Filip Slavicek 10, Abdoulaye Sylla 24.

KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3-1

Au marcat: Clinton Antwi 41, Piotr Parzyszek 48, Jaakko Oksanen 81, respectiv Nino Marcelli 3.

Mainz 05 - Fiorentina 2-1

Au marcat: Benedict Hollerbach 68, Jae-sung Lee 90+5, respectiv Simon Sohm 16.

NK Celje - Legia Varşovia 2-1

Au marcat: Nikita Iosifov 72, Zan Karnicnik 77, respectiv Kacper Urbanski 17.

Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0

Au marcat: Carlo Holse 18, Emre Kilinc 58, Marius Mouandilmadji 77.

Şahtior Doneţk - Breidablik 2-0

Au marcat: Artem Bondarenko 28, Kaua Elias 66.

Sparta Praga - Rakow Czestochowa 0-0

Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1

A marcat: Oleksandr Romanchuk 37.

BK Haecken - RC Strasbourg 1-2

Au marcat: John Paul Dembe 62, respectiv Julio Enciso 21, Martial Godo 60.

Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1

Au marcat: Maxence Lacroix 22, Ismaila Sarr 45+4, 57, respectiv Sven Mijnans 54.

Jean-Philippe Mateta (Crystal) a ratat un penalty în min. 17 (a apărat Rome-Jayden Owusu-Oduro).

Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar 6-0, la Lublin (Polonia)

Au marcat: Denis Popov 21, Eduardo Guerrero 56, Vladislav Kabaev 59, Vitali Buialski 67, Andrii Iarmolenko 78, Vladislav Blănuţă 83.

KF Shkendija - Jagiellonia Bialystok 1-1

Au marcat: Liridon Latifi 49, respectiv Sergio Lozano 90+10.

Cartonaş roşu: Jesus Imaz Balleste (Jagiellonia) 90+8.

Lausanne-Sport - Omonia Nicosia 1-1

Au marcat: Theo Bair 40, respectiv Angelos Neofytou 34.

Olivier Custodio (Lausanne) a ratat un penalty în min. 90+9 (a apărat Francis Uzoho).

Lincoln Red Imps FC - HNK Rijeka 1-1

Au marcat: Kike Gomez 84, respectiv Toni Fruk 41.

Armando Sosa Mandi (Lincoln) a ratat un penalty în min. 69 (a apărat Martin Zlomislic).

Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2

Au marcat: Isi Palazon 59, Jorge De Frutos 83, Alvaro Garcia 90+4, respectiv Luis Palma 11, Antoni Kozubal 39.

Shelbourne Dublin - FC Drita 0-1

Au marcat: Almir Ajzeraj 57.

Cartonaş roşu: James Norris (Shelbourne) 16 (info: Agerpres).



Clasamentul din Conference League

