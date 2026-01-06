Pentru a treia oară, în șapte întâlniri directe, Sorana Cîrstea (41 WTA) a reușit să o învingă pe letona Jelena Ostapenko (23 WTA).



Sportiva din România a avansat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane, în urma unui succes bifat în minimum de seturi, scor 6-2, 7-6 (5).



Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka, în optimile turneului WTA 500 de la Brisbane

11-0, scorul lămuritor al așilor serviți în meciul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko.



Două break-uri a reușit Sorana Cîrstea pe serva fostei câștigătoare a turneului de la Roland Garros, în manșa inaugurală a meciului, românca pierzând un singur game la serviciu, pe durata celor 107 minute ale confruntării.



Pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare, Sorana Cîrstea va avea un duel cu ocupanta locului întâi în clasamentul mondial, Aryna Sabalenka.

