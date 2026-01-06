NEWS ALERT Ostapenko plânge, Cîrstea trece: victorie extraordinară la Brisbane. Românca va întâlni numărul 1 WTA în optimi

Ostapenko pl&acirc;nge, C&icirc;rstea trece: victorie extraordinară la Brisbane. Rom&acirc;nca va &icirc;nt&acirc;lni numărul 1 WTA &icirc;n optimi Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, victorie convingătoare împotriva numărului 23 mondial.

Pentru a treia oară, în șapte întâlniri directe, Sorana Cîrstea (41 WTA) a reușit să o învingă pe letona Jelena Ostapenko (23 WTA).

Sportiva din România a avansat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane, în urma unui succes bifat în minimum de seturi, scor 6-2, 7-6 (5).

Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka, în optimile turneului WTA 500 de la Brisbane

  • 11-0, scorul lămuritor al așilor serviți în meciul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko.

Două break-uri a reușit Sorana Cîrstea pe serva fostei câștigătoare a turneului de la Roland Garros, în manșa inaugurală a meciului, românca pierzând un singur game la serviciu, pe durata celor 107 minute ale confruntării.

Pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare, Sorana Cîrstea va avea un duel cu ocupanta locului întâi în clasamentul mondial, Aryna Sabalenka.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea brisbane 2026
Start perfect: Cîrstea, două victorii în două meciuri, în 2026

Bielorusa a făcut din meciul cu Cristina Bucșa o distracție, învingând jucătoarea iberică născută la Chișinău, scor 6-0, 6-1, în mai puțin de cincizeci de minute. 

Împotriva Arynei Sabalenka, Sorana Cîrstea a mai jucat de două ori până în prezent. Ambele întâlniri au avut loc în 2023; la Miami, Cîrstea s-a impus cu 6-4, 6-4, iar, pe zgura de la Madrid, bielrousa a reușit calificarea, scor 6-4, 6-3.  

Pentru cele două succese legate pe tabloul principal al întrecerii de la Brisbane, Sorana Cîrstea va colecta un cec în valoare de $19,909.

Jelena Ostapenko

  • Jelena ostapenko brisbane 2026
US Open 2024 | Ce putea fi mai imprevizibil? Cum s-a terminat meciul dintre Jelena Ostapenko și „regina modei,” Naomi Osaka
Louis Munteanu, star în America: DC United i-a făcut o prezentare fabuloasă
Louis Munteanu, star în America: DC United i-a făcut o prezentare fabuloasă
Un club din Premier League intră într-o nouă eră! A fost anunțată modernizarea stadionului
Un club din Premier League intră într-o nouă eră! A fost anunțată modernizarea stadionului
30.000 de euro pentru Devis Epassy, portarul lui Dinamo!
30.000 de euro pentru Devis Epassy, portarul lui Dinamo!
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Drăgușin, ținta principală a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!"
Drăgușin, ținta principală a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"

Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim în ultima conferință de presă la Manchester United

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim în ultima conferință de presă la Manchester United

"Te va mai căuta FCSB?" Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali

"Te va mai căuta FCSB?" Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali

„Cutremur" la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

„Cutremur“ la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!



Louis Munteanu, star în America: DC United i-a făcut o prezentare fabuloasă
Louis Munteanu, star în America: DC United i-a făcut o prezentare fabuloasă
Drăgușin, ținta principală a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!"
Drăgușin, ținta principală a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător
Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător
Un club din Premier League intră într-o nouă eră! A fost anunțată modernizarea stadionului
Un club din Premier League intră într-o nouă eră! A fost anunțată modernizarea stadionului
30.000 de euro pentru Devis Epassy, portarul lui Dinamo!
30.000 de euro pentru Devis Epassy, portarul lui Dinamo!
Jelena Ostapenko bate tot! Ce victimă a mai făcut la Wimbledon 2024
Jelena Ostapenko bate tot! Ce victimă a mai făcut la Wimbledon 2024
Jelena Ostapenko, "Super-Woman" din WTA. Ce come-back fabulos a reușit letona
Jelena Ostapenko, "Super-Woman" din WTA. Ce come-back fabulos a reușit letona 
Răsucire teribilă de cuțit în rana rușilor: meci extraordinar între austriaca Potapova și australiana Kasatkina, la Brisbane
Răsucire teribilă de cuțit în rana rușilor: meci extraordinar între austriaca Potapova și australiana Kasatkina, la Brisbane
Anul a început perfect în tenis: Gabriela Ruse a câștigat cu 6-1, 6-0 primul meci în Australia
Anul a început perfect în tenis: Gabriela Ruse a câștigat cu 6-1, 6-0 primul meci în Australia
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

stirileprotv Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ" | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

