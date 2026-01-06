Ministrul Sportului şi Educaţiei Fizice din Camerun a anunţat luni că fiecare jucător din echipa naţională a Camerunului va primi un bonus de 30.000 de euro după victoria împotriva Africii de Sud, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni.

Dictatorul Paul Biya, la putere în Camerun de 50 de ani



Recompensa de 30.000 de euro pentru fiecare jucător a fost decisă de preşedintele camerunez Paul Biya, împreună cu Ministrul Sportului şi Educaţiei Fizice din Camerun, Narcisse Mouelle Kombi.

Paul Biya (93 de ani în februarie) conduce țara ca președinte din 1982, între 1975 și 1982 a fost prim-ministru, iar regimul său este considerat ca fiind unul dictatorial.

Anunţul cu privire la bonusul financiar consistent a fost făcut pe reţelele de socializare de către ministrul Kombi.

”Trăiască victoria Camerunului!”



„Felicitări Leilor Neîmblânziţi care, datorită victoriei împotriva echipei Bafana Bafana din Africa de Sud, tocmai s-au calificat în sferturile de finală ale competiţiei.

Ca stimulent şi motivaţie suplimentară, Ministerul Sportului şi Educaţiei Fizice (Minsep), în numele statului, a dispus plata bonusurilor de calificare şi victorie, în valoare totală de 18.180.000 de franci CFA per jucător.

Trăiască victoria Camerunului!”, a anunţat ministrul, citat de news.ro

Elevii lui David Pagou vor înfrunta vineri, în sferturile de finală, ţara gazdă a competiţiei, Maroc, pentru un loc în semifinale.

Titular și integralist la acest turneu final CAN 2025 în poarta Camerunului este goalkeeper-ul lui Dinamo, Devis Epassy.

Programul sferturilor de finală de la CAN 2025, cu camerunezul Devis Epassy de la Dinamo singurul jucător din Superligă rămas în competiție



Vineri 9 ianuarie

ora 18:00

Senegal - Mali

ora 21:00

Camerun - Maroc

Sâmbătă 10 ianuarie

ora 18:00

Algeria/RD Congo - Nigeria

ora 21:00

Egipt - Coasta de Fildeș/Burkina Faso

