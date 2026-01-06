GALERIE FOTO Un club din Premier League intră într-o nouă eră! A fost anunțată modernizarea stadionului

Nottingham Forest, una dintre echipele de tradiție din campionatul englez, va intra într-o nouă eră. Clubul a anunțat oficial că ”bătrânul” City Ground, stadionul pe care ”pădurarii” dispută meciurile de pe teren propriu, ar urma să fie modernizat.

Costul lucrărilor ar urma să fie acoperit de patronul clubului, controversatul Evangelos Marinakis, care a depus deja cererile necesare pentru începerea construcției. Nottingham Forest a publicat deja o imagine-schiță cu noua arenă.

Nottingham Forest își modernizează stadionul

Noul stadion ar urma să aibă o capacitate de 50.000 de locuri, mult mai mare față de cea a actualei arene, care poate primi cel mult 30.445 de spectatori.

”Nottingham Forest are plăcerea să anunțe depunerea cererilor de planificare pentru modernizarea stadionului City Ground.

Casa noastră de peste 120 de ani va beneficia de o investiție semnificativă din partea patronului nostru, Evangelos Marinakis, pentru a oferi un design sustenabil și emblematic, care să mărească și capacitatea stadionului la peste 50.000 de locuri.

Reamenajarea va fi o parte integrantă a creșterii economice a orașului și a regiunii în ansamblu”, se arată în comunicatul oficial emis de ”pădurari”.

Până la modernizarea stadionului, Nottingham Forest are probleme mai serioase. Este în luptă pentru salvarea de la retrogradare, după ce în sezonul precedent a reușit să prindă Europa League.

”Pădurarii” sunt pe locul 17, primul deasupra liniei retrogradabile, iar în această etapă se vor duela cu West Ham, altă echipă implicată în lupta pentru ”salvare”. Meciul va fi LIVE, marți, de la ora 22:00, pe VOYO.

