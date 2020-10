Rangers - Galatasaray, LIVE TEXT, de la 21:45 | Ianis Hagi, anuntat TITULAR! Fatih Terim: "Sper sa fie mai bun ca tatal lui!" Duel tare in playoff-ul Europa League

Urmarim si comentam impreuna Rangers - Galatasaray pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi si Glasgow Rangers sunt in fata ultimului duel inaintea intrarii in grupele Europa League.

Rangers va avea parte de un duel tare cu Galatasaray, insa are avantajul de a juca pe teren propriu in aceasta seara.

Ianis Hagi a fost odihnit la ultimul meci din Scotia, pentru a fi 100% la duelul din playoff-ul Europa League:

"Ianis a jucat din primul minut in toate cele 10 meciuri din acest sezon. Cu Galatasaray ne asteapta un meci foarte important", spunea Gary McAllister, antrenorul secund al lui Steven Gerrard.

Fatih Terim: "Sper ca Ianis sa fie mai bun ca tatal lui!"

Antrenorul lui Galatasaray a vorbit despre internationalul roman inaintea duelului si a avut numai cuvinte de lauda asupra lui:

"Am lucrat cu Gica (n. r. Hagi) patru ani. Am avut performante mari impreuna. Fiul lui s-a nascut in Turcia si cred ca este un tanar foarte promitator. Nu stiu daca va fi la fel de bun ca tatal sau, dar sper sa fie. Chiar sper sa fie mai bun, sunt sigur ca asta isi doreste si tatal sau. Dar nu exista indoiala ca Ianis este un jucator bun, cu un mare potential de imbunatatire", a spus Fatih Terim la conferinta de presa.

