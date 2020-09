Inca un assist PERFECT marca Ianis Hagi! Ce schimb de pase INCANTATOR a reusit mijlocasul in meciul dintre Hibernian si Rangers!

Ianis Hagi a fost titular in partida dintre Hibernian si Rangers, din etapa a 8-a a campionatului scotian.

Mijlocasul roman a ratat o sansa importanta de gol in minutul 52, iar 5 minute mai tarziu a oferit o pasa de gol perfecta.

Ianis a intrat in careu, a facut un schimb de pase cu Arfield, iar apoi i-a pus balonul perfect pentru ca jucatorul canadian sa inscrie.

