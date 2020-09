Cea mai mare nota pentru Ianis Hagi dupa meciul lui Rangers din Gibraltar! Ce au scris jurnalistii scotieni despre mijlocasul roman

Rangers a obtinut calificarea in turul 3 preliminar al Europa League dupa ce a trecut cu 5-0 de Lincoln Red Imps (Gibraltar).

La finalul partidei, jurnalistii scotieni le-au dat note fotbalistilor lui Steven Gerrard, iar potrivit publicatiei The Scotsman, Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai buni de pe teren.

Romanul a primit cea mai mare nota, 8, fiind laudat pentru "milioanele de lovituri libere castigate, doua dintre ele fiind incheiate cu gol pentru Rangers".

Doar Alfredo Morelos si Borna Barisic au mai primit nota 8, ceilalti fotbalisti fiind punctati cu 6 sau 7.

In schimb, in ziarul The National, Ianis Hagi a luat doar 6, jurnalistii scotieni punctand faptul ca "desi s-a intalnit deseori cu mingea in zonele periculoase ale terenului, sunt asteptari mai mari de la el".

In meciul din Gibraltar, 3 dintre golurile marcate de Rangers au fost reusite dupa faulturi asupra lui Ianis Hagi! Mijlocasul roman a dat si o pasa de gol.

In turul 3 preliminar al Europa League, scotienii vor infrunta echipa olandeza Willem II Tilburg.