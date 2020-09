Toti ochii pe Ianis Hagi in meciul cu Galatasaray! Planul lui Gerrard, dezavaluit de un om din staff-ul lui Rangers: "De aceea l-a odihnit!"

Ianis Hagi a fost lasat pe banca de rezerve de Steven Gerrard in deplasarea lui Rangers cu Motherwell, 1-5.

Mijlocasul roman a intrat in ultimele 15 minute de joc si si-a facut imediat simtita prezenta pe teren. La doar 5 minute de cand intrase, Hagi i-a dat pasa de gol lui Itten, care a inscris golul de 5-0.

Gary McAllister, om din staff-ul lui Gerrard a vorbit despre decizia antrenorului de a-l lasa pe banca pe Ianis Hagi si a explicat motivul acestuia.

"Ianis a jucat din primul minut in toate cele 10 meciuri din acest seozn. Cu Galatasaray ne asteapta un meci foarte important. De aceea a fost odihnit acum, pentru a fi in cea mai buna forma cu Galatasaray", a spus McAllister pentru Hurriyet.

Rangers joaca cu Galatasaray pe teren propriu in playoff-ul Europa League si are sanse sa se califice in grupele competitiei.