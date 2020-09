Willem II - Rangers, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Al doilea meci pentru Ianis Hagi in Europa! "Sunt aici sa lupt pentru visele mele!" Ce a declarat mijlocasul

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Europa League pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Rangers infrunta in aceasta seara, de la ora 22:00, echipa olandeza Willem II intr-un meci din turul 3 preliminar al Europa League.

Va fi a doua partida a lui Ianis Hagi in cupele europene in acest sezon. Rangers a fost calificata direct in turul 2 al Europa League, unde a nimicit-o pe Lincoln Red Imps (Gibraltar), scor 5-0.

Hagi a reusit in meciul de saptamana trecuta o pasa de gol. De altfel, mijlocasul roman a oferit doua assist-uri si in etapa din campionatul Scotiei in weekend, Steven Gerrard mizand pe o formula de joc care il pune in valoare.

La conferinta de presa dinaintea partidei din Olanda, Ianis Hagi a declarat ca este motivat sa ajunga cat mai departe in Europa.

"Meciurile europene sunt intotdeauna mari, importante, si am avut ocazia la Ibrox sa joc astfel de meciuri. Vreau sa simt din nou in acest sezon aceeasi emotie. Ca jucator tanar, vrei sa joci la cel mai mare nivel. Eu sunt aici sa lupt atat pentru visele mele, cat si pentru club.

Fiecare joc european este diferit, trebuie doar sa ne concentram asupra a ceea ce ne spun antrenorii nostri si sa ne facem treaba. Disputarea partidelor intr-o singura mansa este despre cine vrea sa castige mai mult, iar noi trebuie sa ne concentram asupra calificarii.

In ultimele partide eu am jucat mai bine si vreau sa-mi imbunatatesc jocul in continuare. Suntem aici cu totii motivati 100% pentru a obtine un rezultat pozitiv", a spus mijlocasul.

Rangers este favorita in aceasta seara, in duelul cu Willem II, care va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro de la ora 22:00.

Daca vor obtine calificarea in playoff-ul competitiei, baietii pregatiti de Gerrard se vor lupta pentru un loc in grupele Europa League cu invingatoarea duelului dintre Galatasaray (Turcia) si Hajduk Split (Croatia).