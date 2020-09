Motherwell 1-5 Rangers | Ianis Hagi, pasa de gol la 5 minute dupa ce a intrat pe teren! 

Rangers se deplaseaza la Motherwell pentru meciul din a noua etapa din Premiership.

Motherwell 1-5 Rangers

Min. 80: GOOOOL RANGERS! Itten face dubla cu un sut din fata portii dintr-o pasa venita de la Ianis Hagi! Mijlocasul roman a primit mingea in careu dupa o centrare din corner.



⚽️ Motherwell 0 - 5 RANGERS

????????‍♂️ Cedric Itten

⌚️ 80' pic.twitter.com/YRN0tAgLnY — Rangers Goals (@RangersGoaIs) September 27, 2020

Min. 74: Ianis Hagi este trimis in teren in locul lui Morelos!

Min. 75: GOOOL RANGERS! Inscrie si Itten, care a fost introdus in teren in minutul 68 al partidei!



⚽️ Motherwell 0 - 4 RANGERS

????????‍♂️ Cedric Itten

⌚️ 75' pic.twitter.com/jtaRdXGqpe — Rangers Goals (@RangersGoaIs) September 27, 2020

Min. 37: GOOOOL Rangers! Capitanul Tavernier face dubla din penalty!



⚽️ Motherwell 0 - 3 RANGERS

????????‍♂️ James Tavernier

⌚️ 36' pic.twitter.com/MbLsYIUlpi — Rangers Goals (@RangersGoaIs) September 27, 2020

Min. 28: GOOOOL Rangers! Jordan Jones inscrie dupa o cursa superba facuta cu un sut la coltul lung! Balonul se loveste de bara si intra direct in poarta.



⚽️ Motherwell 0 - 2 RANGERS

????????‍♂️ Jordan Jones

⌚️ 28' pic.twitter.com/vGxJhjYWhX — Rangers Goals (@RangersGoaIs) September 27, 2020

Min. 12: GOOOOL Rangers! Tavernier deschide scorul din penalty!



⚽️ Motherwell 0 - 1 RANGERS

????????‍♂️ James Tavernier

⌚️ 12' pic.twitter.com/yr0ZqSgsN1 — Rangers Goals (@RangersGoaIs) September 27, 2020

Min. 1: A inceput meciul!

Rangers este pe primul loc in Scotia dupa 8 etape, cu 20 de puncte obtinute. Echipa lui Gerrard este neinvinsa in acest start de sezon si vine dupa calificarea in playoff-ul Europa League.

Titular in meciul din al treilea tur al preliminariilor cu Willem II, 4-0, Ianis Hagi a fost lasat pe banca de Steven Gerrard, probabil pentru a-l odihni pe mijlocas.

Rangers joaca in playoff-ul de joi, 1 octombrie cu Galatasaray.