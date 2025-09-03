Thomas Frank, antrenorul care l-a înlocuit pe Ange Postecoglou pe banca tehnică a lui Tottenham, a anunțat că fundașul central român este pregătit să revină pe teren.

Thomas Frank: ”Drăgușin e pe cale să revină!”

Drăgușin s-a accidentat la ligamentul încrucișat anterior în luna ianuarie, în timpul unui meci cu Elfsborg în Europa League. Tehnicianul danez susține că Drăgușin va reveni la antrenamentele echipei în cel mult zece zile.

”Drăgușin este pe cale să revină, aleargă de ceva vreme. Cred că se va alătura echipei într-o săptămână, zece zile, cam așa ceva, deci este un lucru pozitiv, dar, bineînțeles, este vorba despre o accidentare la ligamentul încrucișat anterior.

Sunt întotdeauna puțin mai... nu îngrijorat, dar conștient că este nevoie de timp. Când ai lipsit din fotbal timp de nouă luni, știi că trebuie să reintri treptat. Nu este suficientă o pregătire de șase săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar e un semn pozitiv și, uneori, unii jucători surprind și revin mai repede”, a spus Thomas Frank, conform Football London.

Radu Drăgușin: ”Abia aștept să mă întorc!”

În luna august, Radu Drăgușin vorbea despre accidentarea suferită la începutul anului și dezvăluia că se află pe ultima sută de metri cu recuperarea.

”Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.

Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentt și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil.

E dificil până accepți ce ți s-a întâmplat și până reușești să îți creezi o rutină, acum nu mai e rutina de a merge la antrenament să te antrenezi, te duci la antrenament să te recuperezi. Îmi lipsește terenul, îmi lipsesc colegii.

Dintre mesajele primite, foarte multe au fost și de la colegii de la națională. Am creat o familie și au fost acolo pentru mine. Am încercat să vin și să îi susțin la meciuri, cel puțin la cele de acasă. A fost foarte greu, nu sunt obișnuit să fiu în tribună”, a spus Radu Drăgușin într-un interviu acordat pentru FRF TV.

