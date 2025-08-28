Va fi coleg cu fratele său suspendat pentru dopaj

Tottenham a fost de acord cu împrumutul tânărului Luka Vuskovic la Hamburger SV, club proaspăt revenit în Bundesliga. Acesta va fi coleg cu fratele său, Mario (23 de ani), care a jucat pentru Hajduk Split (2018-2022) și este legitimat acum la "Die Rothosen" (2022-prezent), dar este suspendat pentru dopaj până în noiembrie 2026, din cauza consumului de eritropoietină (EPO).



Spurs îi mai are în lot pe stoperii Ben Davies (32 de ani), Cristian Romero (27 de ani), Kevin Danso (26 de ani), Micky van de Ven (24 de ani), Radu Drăgușin (23 de ani), Dante Cassanova (21 de ani) și Kota Takai (20 de ani).



Puștiul este văzut ca un viitor om de bază al naționalei croate, fiind considerat de același calibru cu Igor Tudor, Slaven Bilic, Josip Simunic, Vedran Corluka, Robert Kovac, Dejan Lovren, Domagoj Vida sau Josko Gvardiol. Noua generație de talente ale Croației îi mai cuprinde pe Teo Barisic (Ol. Lyon), Marin Soticek (FC Basel), Franjo Ivanovic (Benfica), Matija Frigan (Parma), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb), Matia Barzic (Elche), Ivan Smolcic (Como), Oliver Lukic (RB Salzburg) sau Lovro Zvonarek (Bayern Munchen).



Se trage dintr-o familie de fotbaliști

Luka Vuskovic (18 ani / 193 cm) este născut la Split și a jucat la Hajduk Split (2023, 2025), Radomiak Radom (2024 / împrumutat), Westerlo (2025 / împrumutat) și Tottenham (2025). Este cotat la 12 milioane de euro, are selecții pentru toate naționalele de juniori și tineret ale Croației și a debutat sub comanda lui Zlatko Dalic la reprezentativa de seniori, în victoria cu 5-1 contra Cehiei, din preliminariile CM 2026.



Tatăl său, Danijel (44 de ani), a jucat ca fundaș pentru echipe ca Hajduk Split, Sibenik, Rijeka, Zadar sau Dugopolje și a fost timp de un deceniu antrenor la academia lui Hajduk Split. Bunicul său, Mario, a jucat pentru Hajduk Split, Go Ahead Eagles, Heerenveen și NK Omis, iar străbunicul Marko a jucat pentru Hajduk Split și a fost conducător al clubului. Verii săi, Moreno (22 de ani / Zmaj Makarska) și Vito (20 de ani / NK Ruse), sunt și ei fotbaliști.



Foto - Getty Images

