Operat în februarie pentru ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, Radu Drăgușin a ratat toate meciurile din a doua parte a sezonului trecut, precum și pregătirea din această vară.

Thomas Frank, manager Tottenham: "Drăgușin va reveni peste câteva luni. Nu vom mai transfera un fundaș central"



Înainte de Tottenham - Bournemouth (azi, 17:00, LIVE pe VOYO), Thomas Frank a negat zvonurile din presa engleză potrivit cărora Spurs ar mai căuta un fundaș central în această fereastră de mercato, astfel că Radu Drăgușin îi va avea în continuare concurenți doar pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso.



În ceea ce privește situația lui Radu Drăgușin, Thomas Frank a transmis că românul va reveni pe teren peste "câteva luni".



"Avem acum trei fundași centrali: Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso. De asemenea, Ben Davies poate juca în această poziție, dacă e nevoie.



Îl avem și pe Kota Takai, tânărul transferat în această vară, care va începe să se antreneze cu echipa de săptămâna viitoare.



Drăgușin va reveni în câteva luni, deci cred că avem suficienți jucători în această poziție", a spus Thomas Frank.



Întrebat direct dacă Tottenham plănuiește să mai transfere un fundaș central, Thomas Frank a răspuns: "La momentul actual, nu".

