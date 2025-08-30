VIDEO Thomas Frank a anunțat când revine Radu Drăgușin pe teren și decizia luată de Tottenham

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit detalii despre Radu Drăgușin (23 de ani), care se află în perioada de recuperare după o accidentare suferită la genunchi, în ianuarie.

Operat în februarie pentru ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, Radu Drăgușin a ratat toate meciurile din a doua parte a sezonului trecut, precum și pregătirea din această vară.

Thomas Frank, manager Tottenham: "Drăgușin va reveni peste câteva luni. Nu vom mai transfera un fundaș central"

Înainte de Tottenham - Bournemouth (azi, 17:00, LIVE pe VOYO), Thomas Frank a negat zvonurile din presa engleză potrivit cărora Spurs ar mai căuta un fundaș central în această fereastră de mercato, astfel că Radu Drăgușin îi va avea în continuare concurenți doar pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso.

În ceea ce privește situația lui Radu Drăgușin, Thomas Frank a transmis că românul va reveni pe teren peste "câteva luni".

"Avem acum trei fundași centrali: Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso. De asemenea, Ben Davies poate juca în această poziție, dacă e nevoie.

Îl avem și pe Kota Takai, tânărul transferat în această vară, care va începe să se antreneze cu echipa de săptămâna viitoare.

Drăgușin va reveni în câteva luni, deci cred că avem suficienți jucători în această poziție", a spus Thomas Frank.

Întrebat direct dacă Tottenham plănuiește să mai transfere un fundaș central, Thomas Frank a răspuns: "La momentul actual, nu".

Tottenham și-a aflat și adversarele din Champions League

Tottenham, din postura de deținătoare a Europa League, și-a asigurat calificarea în faza principală din UEFA Champions League.

Tottenham va înfrunta pe teren propriu Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga și FC Copenhaga, iar în deplasare formațiile PSG, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt și AS Monaco.

Rămâne de văzut dacă Radu Drăgușin va fi trecut pe lista UEFA pentru meciurile din faza principală, care sunt programate până la finalul lunii ianuarie. Tottenham trebuie să anunțe lotul până la finalul zilei de marți, 2 septembrie.

Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
Bild a numit talentul de top al Craiovei. Ce spun antrenorul și directorul sportiv de la Mainz după tragerea la sorți
Florin Prunea e hotăr&acirc;t, după ce a văzut adversarii Universității Craiova din Conference League: &rdquo;Sută la sută!&rdquo;
La 36 de ani, Cesar Azpilicueta a semnat &icirc;n La Liga!
Leeds - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. No Isak, no party?
Cristi Bălgrădean și-a găsit echipă: &rdquo;Bine ai venit!&rdquo;
Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari &icirc;n Europa League

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat toate cele 8 adversare din Europa League: 15 puncte facem

Gigi Becali s-a băgat pe fir , dar Rapid l-a transferat p&acirc;nă la urmă! Cum a ajuns mijlocașul &icirc;n Giulești, pentru 1 milion de euro

S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

Dinamo Zagreb a reacționat după ce a aflat că o va &icirc;nfrunta pe FCSB! Ce au scris croații despre campioana Rom&acirc;niei

Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

