Xavi Simons a fost una dintre principalele ținte ale lui Chelsea în această vară, dar „albaștrii” nu au putut ajunge la o înțelegere cu olandezul.

Xavi Simons a semnat cu Tottenham

În schimb, rivala Tottenham a reușit să îl convingă pe Simons, iar echipa din Londra a oficializat mutarea.

Cunoscutul jurnalist italian, Fabrizio Romano, a dezvăluit că Spurs și RB Leipzig au ajuns la o înțelegere pentru transferul lui Simons în schimbul a 60 de milioane de euro.

Mijlocașul olandez, care poate juca și în aripă la nevoie, a semnat un contract până în 2030 cu Tottenham, cu opțiunea de a prelungi pe încă doi ani.