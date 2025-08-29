OFICIAL Xavi Simons a semnat! Rivala din Premier League i l-a suflat lui Chelsea

Xavi Simons a fost una dintre principalele ținte ale lui Chelsea în această vară, dar „albaștrii” nu au putut ajunge la o înțelegere cu olandezul.

  • Toate meciurle din acest sezon de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Xavi Simons a semnat cu Tottenham

În schimb, rivala Tottenham a reușit să îl convingă pe Simons, iar echipa din Londra a oficializat mutarea.

Cunoscutul jurnalist italian, Fabrizio Romano, a dezvăluit că Spurs și RB Leipzig au ajuns la o înțelegere pentru transferul lui Simons în schimbul a 60 de milioane de euro.

Mijlocașul olandez, care poate juca și în aripă la nevoie, a semnat un contract până în 2030 cu Tottenham, cu opțiunea de a prelungi pe încă doi ani.

Xavi Simons a fost adus liber de contract de PSG de la academia Barcelonei, iar după două împrumuturi la PSV și Leipzig, cei din urmă l-au cumpărat în schimbul sumei de 50 de milioane de euro.

Mijlocașul a bifat 76 de apariții în toate competițiile pentru Red Bull Leipzig, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 21 de ori, dar și să paseze decisiv în 23 de situații diferite.

70 de milioane de euro este cota lui Xavi Simons, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

West Ham – Chelsea 1-5. "Ciocănarii", ciocăniți zdravăn: start de sezon dezastruos pentru Graham Potter
Lucas Paqueta, ce bijuterie! Gol de generic West Ham, apoi a urmat tăvălugul lui Chelsea
Radu Drăgușin scapă de un concurent! Tottenham împrumută un stoper în Bundesliga
Rapid – UTA 2-0, ACUM, pe Sport.ro! Alex Dobre marchează! Giuleștenii sunt de neoprit
Emma Răducanu, OUT de la US Open!
„FCSB se mai gândește să facă transferuri?” MM Stoica nu s-a ferit și a dat răspunsul
Dinamo nu glumește! N-a avut milă în primul meci din campionat cu U Cluj. Liga Zimbrilor se vede pe Pro Arena și VOYO
Ben Teekloh, îndrăgostit de România: ”Aici e casa mea! Prietenii îmi zic Vasile, dar nu-mi place". Cu ce se ocupă fostul mijlocaș de la Farul și Astra
Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: ”Am făcut o ofertă”

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"

Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari în Europa League

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

OUT de la CFR Cluj: "Domnul Varga ne-a comunicat că vrea să rezilieze" + ce se întâmplă cu Louis Munteanu

Jackpot în Bănie! Suma uriașă pe care o încasează Universitatea Craiova după calificarea în Conference League

stirileprotv Încă o schimbare în noul an școlar. Modificarea decisă de Guvern

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

