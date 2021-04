"Pura pasiune!" Parma i-a transmis un mesaj in romana lui Man dupa golul cu Benevento! Ce i-au scris

Dennis Man a inscris primul sau gol pentru Parma in meciul din deplasare cu Benevento.

Fostul fotbalist de la FCSB a egalat la 2 in minutul 88 cu un sut superb din marginea careului si i-a adus Parmei un punct ce se poate dovedi extrem de important in lupta pentru evitarea retrogradarii in contextul in care Cagliari a pierdut pe teren propriu cu Verona, scor 0-2.

Cei de la Parma au fost atat de incantati de reusita lui Man incat i-au scris un mesaj in limba romana pe pagina oficiala de Twitter a clubului.

Rezumatul meciului Benevento 2-2 Parma in care Man a marcat primul sau gol in Serie A: