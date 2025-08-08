Parma i-a găsit înlocuitor lui Dennis Man! Vine chiar de la Interul lui Chivu

După patru ani la Parma, Dennis Man se pregătește să înceapă o nouă aventură.



Internaționalul român, dorit insistent de PSV Eindhoven, va ajunge în Eredivisie pentru nouă milioane de euro, sumă convenită între campioana Olandei și formația din Serie A.



La noua echipă, Man va câștiga 1,5 milioane de euro pe sezon, mai puțin decât cei 2 milioane pe care îi primea la Parma. El va fi al treilea român din istoria clubului olandez, după Gică Popescu și Ovidiu Stîngă.



Parma și-a găsit înlocuitor pentru Dennis Man!



În locul său, Parma l-a convins pe Sebastiano Esposito să vină de la Inter Milano. Atacantul de 23 de ani, crescut de „nerazzurri”, va costa patru milioane de euro, plus 50% dintr-o viitoare vânzare.

