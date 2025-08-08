Parma i-a găsit înlocuitor lui Dennis Man! Vine chiar de la Interul lui Chivu

Parma i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Dennis Man! Vine chiar de la Interul lui Chivu Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man pleacă la PSV Eindhoven, iar Parma i-a găsit dej înlocuitor.

TAGS:
Parmacristi chivuDennis ManInter Milano
Din articol

După patru ani la Parma, Dennis Man se pregătește să înceapă o nouă aventură. 

Internaționalul român, dorit insistent de PSV Eindhoven, va ajunge în Eredivisie pentru nouă milioane de euro, sumă convenită între campioana Olandei și formația din Serie A. 

La noua echipă, Man va câștiga 1,5 milioane de euro pe sezon, mai puțin decât cei 2 milioane pe care îi primea la Parma. El va fi al treilea român din istoria clubului olandez, după Gică Popescu și Ovidiu Stîngă.

Parma și-a găsit înlocuitor pentru Dennis Man!

În locul său, Parma l-a convins pe Sebastiano Esposito să vină de la Inter Milano. Atacantul de 23 de ani, crescut de „nerazzurri”, va costa patru milioane de euro, plus 50% dintr-o viitoare vânzare. 

Deși era dorit și de Fiorentina sau Cagliari, Esposito a ales echipa „gialloblu”, care căuta un vârf după plecarea lui Ange-Yoan Bonny la Inter, pentru 24 de milioane de euro.

Esposito a bifat 19 meciuri la prima echipă a Interului, majoritatea în perioada 2019-2020, și a fost împrumutat la SPAL, Venezia, Anderlecht, Bari, Sampdoria și Empoli. 

În ultimele săptămâni, Chivu l-a folosit în toate cele patru partide pe care le-a condus de pe banca lui Inter, inclusiv la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
ARTICOLE PE SUBIECT
Stadionul plin la Clinceni! Fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuța arenă de l&acirc;ngă București
Stadionul plin la Clinceni! Fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuța arenă de lângă București
Spaniolii anunță: &rdquo;Rațiu traversează o perioadă tensionată la Rayo!&rdquo;
Spaniolii anunță: ”Rațiu traversează o perioadă tensionată la Rayo!”
Dinamo a luat Clinceniul pe sus! C&acirc;ți &bdquo;c&acirc;ini&rdquo; sunt prezenți la meciul cu Metaloglobus
Dinamo a luat Clinceniul pe sus! Câți „câini” sunt prezenți la meciul cu Metaloglobus
ULTIMELE STIRI
Mihai Teja, scurt și la obiect după eșecul cu Dinamo: &bdquo;Asta ne dorim&rdquo;
Mihai Teja, scurt și la obiect după eșecul cu Dinamo: „Asta ne dorim”
După Băluță, FCSB se pregătește de &icirc;ncă o reziliere: Trebuie să vorbim cu Gigi
După Băluță, FCSB se pregătește de încă o reziliere: "Trebuie să vorbim cu Gigi"
Cătălin C&icirc;rjan a spart gheața &icirc;n noul sezon din Superligă și a anunțat obiectivul lui Dinamo
Cătălin Cîrjan a spart gheața în noul sezon din Superligă și a anunțat obiectivul lui Dinamo
Zeljko Kopic s-a convins, după 1-0 cu Metaloglobus: &bdquo;Va avea un sezon de excepție!&rdquo;
Zeljko Kopic s-a convins, după 1-0 cu Metaloglobus: „Va avea un sezon de excepție!”
S-a lămurit după ce a văzut-o pe Dinamo &icirc;n meciul cu Metaloglobus: &rdquo;Nu e OK de continuat așa&rdquo;
S-a lămurit după ce a văzut-o pe Dinamo în meciul cu Metaloglobus: ”Nu e OK de continuat așa”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a confirmat la TV: Da! . Vestea uriașă primită de FCSB după thrillerul cu Drita

Gigi Becali a confirmat la TV: "Da!". Vestea uriașă primită de FCSB după thrillerul cu Drita

Au venit de 3 ori la București pentru el! Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

"Au venit de 3 ori la București pentru el!" Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: &Icirc;n seara asta a semnat

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: "În seara asta a semnat"

Marian Iancu a dat verdictul după ce a văzut FCSB - Drita: &bdquo;Nu cred că vor reuși&rdquo; + Ce a spus despre CFR și Craiova

Marian Iancu a dat verdictul după ce a văzut FCSB - Drita: „Nu cred că vor reuși” + Ce a spus despre CFR și Craiova

Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului

Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului

CITESTE SI
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

stirileprotv Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!