Patronul roș-albaștrilor a anunțat revenirea în echipă a căpitanului Darius Olaru, piesă de bază în angrenajul campioanei.



După o revenire de senzație pe Arena Națională, de la 0-2 la 3-2, suporterii au primit o a doua veste excelentă. Pentru returul decisiv din Kosovo, staff-ul tehnic se va putea baza pe serviciile lui Darius Olaru (27 de ani). Mijlocașul a efectuat un tratament la celebra Marijana Kovacevic, la Belgrad, iar recuperarea sa a decurs perfect.



Întrebat la Prima Sport dacă Olaru va fi apt pentru manșa secundă, patronul roș-albaștrilor a oferit un răspuns scurt și clar: "Da, da, da!".



Becali reface și defensiva

Veștile bune nu se opresc aici. Pe lângă revenirea lui Olaru, FCSB îl va avea la dispoziție în Kosovo și pe fundașul central Siyabonga Ngezana. Sud-africanul și-a ispășit etapa de suspendare și este gata să reintre în primul "11".



Becali a și anunțat cum va arăta cuplul de fundași centrali, sacrificat fiind Daniel Graovac, autorul golului victoriei din tur. "Joacă cu Mihai Popescu, că are experiență. E jucător de națională, e altceva. Ăsta e cuplul nostru", a punctat finanțatorul.



FCSB va juca returul cu Drita săptămâna viitoare, la Priștina, iar în cazul calificării, va întâlni formația scoțiană Aberdeen în play-off-ul Europa League.

