Dinamo a bifat a doua victorie consecutivă în Superliga, 1-0 contra Metaloglobus. Singurul gol a venit rapid, în minutul 15, când Cătălin Cîrjan a șutat din afara careului, mingea fiind deviată decisiv. Mijlocașul dinamovist a fost aproape de dublă după încă un șut periculos, trimis în transversală.



Zeljko Kopic s-a convins, după 1-0 cu Metaloglobus: „Va avea un sezon de excepție!”



La finalul celor 90 minute, antrenorul Zeljko Kopic a recunoscut că echipa a scăzut ritmul după pauză. Totuși, tehnicianul a ținut să îl laude pe Cîrjan, pe care îl vede lider pe teren.

„În repriza a doua am intrat sub nivelul nostru. Am simțit că suntem obosiți fizic și mental, fără reacție. E important că am câștigat două meciuri la rând. Trebuie să jucăm mai bine, dar trebuie să fiu mulțumit, fiindcă în alte meciuri am jucat mult mai bine și am plecat fără puncte.



Este un jucător cu foarte multă calitate și experiență. L-am semnat destul de târziu, s-a antrenat și a avut câteva probleme. Înțeleg că a fost foarte greu pentru el, dar am avut încredere în el, știu ce calitate are. A jucat bine, a suferit, era foarte obosit.



Nu a avut prea multe antrenamente și oboseala s-a acumulat. Avem două zile să ne recuperăm, iar de luni ne vom pregăti pentru următorul meci.



Cîrjan este genul de jucător cu un nivel de așteptări mare. Este căpitan, vreau să-și construiască personalitatea. Poate că simte stres din cauza responsabilității, dar sunt sigur că va avea un sezon de excepție.



Focusul meu este pe jucătorii pe care îi avem, să fie cât mai conectați. Dacă vom semna pe cineva în următoarea perioadă, desigur că voi fi fericit.



Toți jucătorii pe care i-am semnat au fost atent analizați, am făcut mult scouting, știam ce semnăm. Știm că Nikita este un jucător de 19 ani care va avea suișuri și coborâșuri, cu mult potențial. Vor fi momente când nu va fi la cel mai bun nivel, dar cu timpul va progresa și va juca fotbal bun. Știm ce am semnat”, a declarat Zeljko Kopic la finalul meciului.

Urmează meciuri tari pentru Dinamo



UTA Arad (acasă), Universitatea Cluj (deplasare) și Hermannstadt (acasă) sunt echipele pe care Dinamo le va întâlni în luna august, până la pauza competițională pentru meciurile echipei naționale cu Cipru și Canada.



După reluarea campionatului, în a doua săptămână din septembrie, Dinamo va avea parte de un alt test dificil. Se va deplasa la Ploiești pentru derby-ul cu Petrolul, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu.

