Dinamo s-a impus cu 1-0 în etapa a 5-a din Superliga, după un meci tensionat la Clinceni. Golul decisiv a venit repede, în minutul 15, când Cătălin Cîrjan a șutat de la 20 de metri, mingea fiind deviată în plasă. Tot el a fost aproape de dublă la jumătatea primei reprize, lovind bara transversală.



Mihai Teja, scurt și la obiect după eșecul cu Dinamo: „Asta ne dorim”



La final, antrenorul Mihai Teja a rămas optimist: „Încercăm să construim o echipă care să câștige puncte. Asta ne dorim. Sper ca la următorul meci să spargem gheața. Sunt multe aspecte constructive. Băieții trebuie să fie pozitivi, pentru că au făcut lucruri bune. Se vede munca noastră. Este o echipă care vine din Liga 2, care nu este obișnuită cu adversari puternici, dar cred că am făcut față cu brio la toate meciurile de până acum”



În urma acestui meci, Metaloglobus ocupă locul #15 în clasament, cu un punct obținut în 5 etape. Urmează un meci în deplasare cu Unirea Slobozia, vineri, 15 august, de la ora 19:00.

