Reacție categorică! Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj după înfrângerea cu Bologna

Reacție categorică! Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Bologna Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter a fost eliminată din semifinalele Supercupei Italiei după înfrângerea 2-3 la loviturile de departajare.

TAGS:
crsiti chivuInterBolognaSupercupa Italiei
Din articol

„Nerazzurrii” au pierdut șansa de a începe noul sezon cu un trofeu, după ce au fost învinși de Bologna în Arabia Saudită.

Meciul din Supercupa Italiei a început cu Inter în avantaj încă din minutul 2, când Thuram a profitat de o pasă a lui Bastoni și a deschis scorul. În minutul 35, Orsolini a punctat de 11 metri, iar acesta a rămas scorul partidei până în minutul 120.

Astfel, a fost nevoie de lovituri de departajare pentru a afla a doua finalistă a competiției, iar ratările de la 11 metri ale lui Bastoni, Barella și Bonnyu au costat-o pe Inter finala.

Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj

Antrenorul român a vorbit despre partida pierdută în Arabia Saudită, dar a spus imediat după meci că nu are ce să le reproșeze elevilor săi.

Cât despre arbitraj, Chivu a evitat să spună foarte multe, chiar dacă a fost întrebat despre penalty-ul acordat cu VAR al lui Bologna.

„Nu am nimic de reproșat băieților și nici nu am regrete. Am văzut niște prestații excelente, mai ales în repriza a doua. A fost un meci grozav împotriva unui adversar puternic. Din păcate, când nu bagi mingea în joc, poți ajunge să pierzi. Și când se ajunge la penalty-uri, ești obligat să pierzi.

Nu mă interesează să vorbesc despre arbitri; VAR-ul a fost introdus special pentru a-i ajuta. Trebuie doar să ne concentrăm pe noi înșine, pe cum să ne îmbunătățim, să revenim imediat pe drumul cel bun, pentru că avem ocazia.”, a declarat Cristi Chivu, conform Gazzetta dello Sport.

Inter va avea o pauză până pe 28 decembrie, când va disputa ultimul meci al anului 2025. Echipa din Milano o întâlnește pe Atalanta în deplasare, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Inter este lider în Serie A cu 33 de puncte, dar AC Milan se află la doar o „lungimi” în spatele trupei lui Cristi Chivu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
&rdquo;Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre &icirc;n contul Rom&acirc;niei&rdquo;. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
ARTICOLE PE SUBIECT
Maniera dureroasă &icirc;n care jurnaliștii i-au dat dreptate lui Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei: &bdquo;Mare onestitate intelectuală&rdquo;
Maniera dureroasă în care jurnaliștii i-au dat dreptate lui Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei: „Mare onestitate intelectuală”
Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli &icirc;n finala Supercupei
Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli în finala Supercupei
Nota primită de Cristi Chivu și concluzia amară trasă de italieni după eșecul suferit de Inter &icirc;n Supercupa Italiei
Nota primită de Cristi Chivu și concluzia amară trasă de italieni după eșecul suferit de Inter în Supercupa Italiei
ULTIMELE STIRI
Oțelul Galați - FC Argeș, duel de play-off de la 17:00. Primele echipe din Superligă la două capitole inedite
Oțelul Galați - FC Argeș, duel de play-off de la 17:00. Primele echipe din Superligă la două capitole inedite
Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Se anunță un start spectaculos &icirc;n runda 17 din Premier League
Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Se anunță un start spectaculos în runda 17 din Premier League
Metaloglobus - Unirea Slobozia, de la 14:30. Recordul UNIC &icirc;n Superligă al bucureștenilor după primele 20 de etape!
Metaloglobus - Unirea Slobozia, de la 14:30. Recordul UNIC în Superligă al bucureștenilor după primele 20 de etape!
Ioan Varga &icirc;ncepe &bdquo;curățenia&rdquo; la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: &bdquo;Rezolv eu&rdquo;
Ioan Varga începe „curățenia” la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: „Rezolv eu”
Pițurcă intervine după ce Contra s-a pl&acirc;ns că a fost ignorat de Chivu: &bdquo;Dacă ar vorbi cu toată lumea...&rdquo;
Pițurcă intervine după ce Contra s-a plâns că a fost ignorat de Chivu: „Dacă ar vorbi cu toată lumea...”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce transfer la FCSB! &rdquo;Este o lovitură&rdquo;

Ce transfer la FCSB! ”Este o lovitură”

Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Dinamo n-a mai stat pe g&acirc;nduri și l-a transferat: &rdquo;&Icirc;l luăm&rdquo;

Dinamo n-a mai stat pe gânduri și l-a transferat: ”Îl luăm”

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli &icirc;n finala Supercupei

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli în finala Supercupei

Rotaru pl&acirc;nge și r&acirc;de &icirc;n același timp! Cu c&acirc;ți bani s-a ales Craiova după eliminarea din UEFA Conference League. Toate calculele

Rotaru plânge și râde în același timp! Cu câți bani s-a ales Craiova după eliminarea din UEFA Conference League. Toate calculele

Anunț de ultimă oră făcut de Daniel B&icirc;rligea &icirc;naintea derby-ului cu Rapid: &rdquo;Am &icirc;ncercat&hellip;&rdquo;

Anunț de ultimă oră făcut de Daniel Bîrligea înaintea derby-ului cu Rapid: ”Am încercat…”



Recomandarile redactiei
Ioan Varga &icirc;ncepe &bdquo;curățenia&rdquo; la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: &bdquo;Rezolv eu&rdquo;
Ioan Varga începe „curățenia” la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: „Rezolv eu”
FCSB are atacant! Veste mare pentru campioană &icirc;naintea derby-ului cu Rapid
FCSB are atacant! Veste mare pentru campioană înaintea derby-ului cu Rapid
Pițurcă intervine după ce Contra s-a pl&acirc;ns că a fost ignorat de Chivu: &bdquo;Dacă ar vorbi cu toată lumea...&rdquo;
Pițurcă intervine după ce Contra s-a plâns că a fost ignorat de Chivu: „Dacă ar vorbi cu toată lumea...”
Mutu, antrenor la Fiorentina? Reacție imediată din Italia
Mutu, antrenor la Fiorentina? Reacție imediată din Italia
Cristi Chivu explică de ce l-a scos pe Lautaro din primul 11 &icirc;n Supercupă: &bdquo;Nu ne permitem asta&rdquo;
Cristi Chivu explică de ce l-a scos pe Lautaro din primul 11 în Supercupă: „Nu ne permitem asta”
Alte subiecte de interes
OUT de la Inter! Jucătorul vrea să plece de la formația lui Cristi Chivu
OUT de la Inter! Jucătorul vrea să plece de la formația lui Cristi Chivu
Afacere rom&acirc;nească &icirc;n Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu
Afacere românească în Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United &icirc;i plătește clauza de reziliere
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United îi plătește clauza de reziliere
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!