Reacție categorică! Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj după înfrângerea cu Bologna

„Nerazzurrii” au pierdut șansa de a începe noul sezon cu un trofeu, după ce au fost învinși de Bologna în Arabia Saudită.
Meciul din Supercupa Italiei a început cu Inter în avantaj încă din minutul 2, când Thuram a profitat de o pasă a lui Bastoni și a deschis scorul. În minutul 35, Orsolini a punctat de 11 metri, iar acesta a rămas scorul partidei până în minutul 120.
Astfel, a fost nevoie de lovituri de departajare pentru a afla a doua finalistă a competiției, iar ratările de la 11 metri ale lui Bastoni, Barella și Bonnyu au costat-o pe Inter finala.
Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj
Antrenorul român a vorbit despre partida pierdută în Arabia Saudită, dar a spus imediat după meci că nu are ce să le reproșeze elevilor săi.
Cât despre arbitraj, Chivu a evitat să spună foarte multe, chiar dacă a fost întrebat despre penalty-ul acordat cu VAR al lui Bologna.
„Nu am nimic de reproșat băieților și nici nu am regrete. Am văzut niște prestații excelente, mai ales în repriza a doua. A fost un meci grozav împotriva unui adversar puternic. Din păcate, când nu bagi mingea în joc, poți ajunge să pierzi. Și când se ajunge la penalty-uri, ești obligat să pierzi.
Nu mă interesează să vorbesc despre arbitri; VAR-ul a fost introdus special pentru a-i ajuta. Trebuie doar să ne concentrăm pe noi înșine, pe cum să ne îmbunătățim, să revenim imediat pe drumul cel bun, pentru că avem ocazia.”, a declarat Cristi Chivu, conform Gazzetta dello Sport.
Inter va avea o pauză până pe 28 decembrie, când va disputa ultimul meci al anului 2025. Echipa din Milano o întâlnește pe Atalanta în deplasare, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Inter este lider în Serie A cu 33 de puncte, dar AC Milan se află la doar o „lungimi” în spatele trupei lui Cristi Chivu.