Reacție categorică! Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj după înfrângerea cu Bologna

„Nerazzurrii” au pierdut șansa de a începe noul sezon cu un trofeu, după ce au fost învinși de Bologna în Arabia Saudită.

Meciul din Supercupa Italiei a început cu Inter în avantaj încă din minutul 2, când Thuram a profitat de o pasă a lui Bastoni și a deschis scorul. În minutul 35, Orsolini a punctat de 11 metri, iar acesta a rămas scorul partidei până în minutul 120.

Astfel, a fost nevoie de lovituri de departajare pentru a afla a doua finalistă a competiției, iar ratările de la 11 metri ale lui Bastoni, Barella și Bonnyu au costat-o pe Inter finala.



Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj



Antrenorul român a vorbit despre partida pierdută în Arabia Saudită, dar a spus imediat după meci că nu are ce să le reproșeze elevilor săi.

Cât despre arbitraj, Chivu a evitat să spună foarte multe, chiar dacă a fost întrebat despre penalty-ul acordat cu VAR al lui Bologna.

