Remiza din deplasarea cu Metaloglobus, 1-1, a aprins semnele de alarmă la CFR Cluj. Echipa lui Neluțu Varga rămâne la 7 puncte de locurile de play-off, după ce a ratat șansa de a câștiga în fața ultimei clasate.

„Vă e teamă că ratați play-off-ul?“ Răspunsul lui Cristi Balaj

Partida a început prost pentru ardeleni, care au fost conduși din minutul 4. Korenica a egalat din penalty în minutul 37, dar a ratat apoi șansa de a aduce victoria, irosind al treilea penalty al meciului, în prelungirile primei reprize.

La finalul partidei, Cristi Balaj, președintele CFR-ului, a recunoscut că se teme pentru obiectivul echipei. Ba mai mult, oficialul a numit potențialul scenariu un „dezastru“.

„Bineînțeles că mi-e frică să ratăm play-off-ul. Dacă ne prezentăm așa, acolo ne ducem. Normal că ar fi un dezastru. Noi am avut ședințe, am discutat cu jucătorii…”, a spus Balaj la Fanatik.

CFR are un meci în minus, restanța cu Csikszereda, dar chiar și cu o victorie, distanța față de primele 6 rămâne de 4 puncte.

Pentru ardeleni urmează acum un meci acasă cu UTA Arad. Cele două formații se vor întâlni duminică, 21 septembrie, de la ora 18:15, LIVE TEXT pe Sport.ro.

