Nota lui Raul Florucz, titular în meciul Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille din Champions League
Atacantul de origine română joacă pentru naționala Austriei, calificată la Campionatul Mondial din 2026.

Raul Florucz Olympique Marseille Anan Khalaili Union Saint Gilloise Roberto de Zerbi
Olympique Marseille a câştigat aseară pe terenul campioanei Belgiei, Union Saint-Gilloise, cu 3-2, în etapa a șasea din ”faza ligii” Champions League.

Brazilianul Igor Paixao (15) şi Mason Greenwood, cu o dublă (41 și 58), au adus victoria echipei din Hexagon antrenate de italianul Roberto De Zerbi, dublu campion al României ca jucător al lui CFR Cluj.

Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de israelianul Anan Khalaili (5 și 71). 

Union a reuşit să mai înscrie de două ori, dar ambele goluri au fost anulate pentru ”două ofsaiduri la limită, milimetrice”, după cum scrie FootMercato.

La Union Saint-Gilloise a jucat din nou titular în Champions League atacantul Raul Florucz, fotbalistul de origine română care joacă în naționala Austriei, calificată la Campionatul Mondial din 2026.

Florucz nu a făcut un meci bun, dovadă și nota primită de la Sofascore, doar 6.3 (sub media echipei), precum și faptul că a fost schimbat primul, în minutul 64.

Anan Khalaili a fost desemnat MVP-ul meciului - Sofascore i-a dat 9.1, peste 9.0 al lui Mason Greenwood.

Raul Florucz în acest sezon la Union Saint-Gilloise

15 meciuri / 7 goluri și 3 pase de gol în Jupiler League (campionatul Belgiei)

3 meciuri în Champions League

1 meci în Cupa Belgiei

1 meci în Supercupa Belgiei

Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina
Reacția ungurilor după ce Szoboszlai l-a &icirc;nvins pe Chivu &icirc;n Inter Milano - Liverpool 0-1
Răsturnare de situație: Blănuță nu poate fi v&acirc;ndut!
Jules Kounde a jucat meciul perfect! Dublă decisivă &icirc;n trei minute pentru fundașul dreapta &icirc;n Barcelona - Frankfurt 2-1
Seedorf l-a luat tare pe Arne Slot: &Icirc;l aduci pe Salah &icirc;napoi? Vei vorbi cu el?
Pep Guardiola &icirc;l apără pe Xabi Alonso &icirc;nainte de Real Madrid - Manchester City: &rdquo;El știe asta&rdquo;
Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

E gata! Hermannstadt are antrenor: &rdquo;Semnează pe un an și jumătate&rdquo;

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: &rdquo;Suntem &icirc;n discuții!&rdquo;

Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză &icirc;n thriller-ul PSV &ndash; Atletico Madrid 2-3

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului

Răsturnare de situație: Blănuță nu poate fi v&acirc;ndut!
Seedorf l-a luat tare pe Arne Slot: &Icirc;l aduci pe Salah &icirc;napoi? Vei vorbi cu el?
Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!
Pep Guardiola &icirc;l apără pe Xabi Alonso &icirc;nainte de Real Madrid - Manchester City: &rdquo;El știe asta&rdquo;
Penalty corect? Ce a spus Arne Slot după marea controversă din Inter - Liverpool
Radu Petrescu și Ovidiu Hațegan vor arbitra un fotbalist rom&acirc;n &icirc;n play-off-ul Conference League!
Austriecii se m&acirc;ndresc cu Raul Florucz: Stranierul săptăm&acirc;nii face valuri!
Extraordinar! Mason Greenwood a dat dubla și De Zerbi a reacționat imediat
&Icirc;ncă le are! Roberto De Zerbi a făcut legea cu jucătorii la antrenamente
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul &icirc;n Champions League! Nota primită de atacantul rom&acirc;n din naționala Austriei
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: &bdquo;Nu pot dec&acirc;t să &icirc;ți mulțumesc!&rdquo;
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

