Olympique Marseille a câştigat aseară pe terenul campioanei Belgiei, Union Saint-Gilloise, cu 3-2, în etapa a șasea din ”faza ligii” Champions League.
Brazilianul Igor Paixao (15) şi Mason Greenwood, cu o dublă (41 și 58), au adus victoria echipei din Hexagon antrenate de italianul Roberto De Zerbi, dublu campion al României ca jucător al lui CFR Cluj.
Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de israelianul Anan Khalaili (5 și 71).
Union a reuşit să mai înscrie de două ori, dar ambele goluri au fost anulate pentru ”două ofsaiduri la limită, milimetrice”, după cum scrie FootMercato.
La Union Saint-Gilloise a jucat din nou titular în Champions League atacantul Raul Florucz, fotbalistul de origine română care joacă în naționala Austriei, calificată la Campionatul Mondial din 2026.
Florucz nu a făcut un meci bun, dovadă și nota primită de la Sofascore, doar 6.3 (sub media echipei), precum și faptul că a fost schimbat primul, în minutul 64.
Anan Khalaili a fost desemnat MVP-ul meciului - Sofascore i-a dat 9.1, peste 9.0 al lui Mason Greenwood.
Raul Florucz în acest sezon la Union Saint-Gilloise
15 meciuri / 7 goluri și 3 pase de gol în Jupiler League (campionatul Belgiei)
3 meciuri în Champions League
1 meci în Cupa Belgiei
1 meci în Supercupa Belgiei