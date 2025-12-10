Olympique Marseille a câştigat aseară pe terenul campioanei Belgiei, Union Saint-Gilloise, cu 3-2, în etapa a șasea din ”faza ligii” Champions League.

Brazilianul Igor Paixao (15) şi Mason Greenwood, cu o dublă (41 și 58), au adus victoria echipei din Hexagon antrenate de italianul Roberto De Zerbi, dublu campion al României ca jucător al lui CFR Cluj.

Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de israelianul Anan Khalaili (5 și 71).

Union a reuşit să mai înscrie de două ori, dar ambele goluri au fost anulate pentru ”două ofsaiduri la limită, milimetrice”, după cum scrie FootMercato.

