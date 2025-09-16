Liviu Ciobotariu nu mai este antrenorul Petrolului Ploiești! După înfrângerea drastică, 0-3 cu Dinamo, oficialii clubului au decis rezilierea contractului cu tehnicianul de 54 de ani. Fanii i-au cerut demisia încă de la finalul partidei, iar conducerea a confirmat despărțirea printr-un comunicat oficial.

Cine e favorit să preia Petrolul după demiterea lui Ciobotariu

Deși Marius Șumudică a fost prima variantă contactată, negocierile nu au avansat, iar șansele ca el să preia echipa sunt tot mai mici. â

În pole-position a intrat Mehmet Topal, antrenor care a mai condus Petrolul în două mandate recente, dar și Dorinel Munteanu, liber de contract după despărțirea de Sepsi.

Pe lista clubului se mai află Mircea Rednic, Cosmin Contra, Daniel Pancu și Eugen Neagoe, toți liberi de contract. Petrolul este pe locul 14, cu doar 6 puncte după 9 etape, și n-a mai câștigat pe teren propriu din aprilie.

Comunicatul oficial: "Ciobi", OUT!

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.

Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, s-a arătat pe contul oficial de Facebook al Petrolului.

