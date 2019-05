Probleme mari pentru Stanciu dupa ce A FUGIT de la Al Ahli! Anuntul facut de club: "Este o mare minciuna!"

Nicolae Stanciu a plecat din Arabia Saudita si nu are de gand sa se mai intoarca.

Mijlocasul roman de 26 de ani, Nicolae Stanciu, a fost transferat in iarna de Al Ahli de la Sparta Praga si a semnat un contract cu un salariu impresionant: 2.5 milioane de euro. In aceasta saptamana, Stanciu a decis sa plece din Arabia Saudita, acuzand ca nu a primit niciun salariu de cand a ajuns la Al Ahli!

Stanciu a refuzat sa joace in ultimele 2 partide ale sezonului, joi seara contra celor de la Al Ittifaq si luni in Liga Campionilor Asiei contra celor de la Pakhtakor din Uzbekistan, partida decisiva pentru Al Ahli, cea care are nevoie de victorie pentru a trece de grupa.

Presa din Arabia Saudita a scris ca Stanciu nu este singurul jucator neplatit si mai multi fotbalisti vor cere sa le fie reziliate contractele. Conducerea clubului Al Ahli a iesit la atac si a anuntat ca este o minciuna ca jucatorii nu au fost platiti!

Al Ahli sustine ca toti jucatorii sunt la zi cu salariile si ca au contactat avocatul clubului sa se ocupe de cazul lui Stanciu, cel care risca sa fie sanctionat in urma acestui caz! Stanciu ar putea primi o amenda uriasa, asa cum a patit Diego Costa cand a refuzat sa se prezinte la antrenamentele celor de la Chelsea deoarece voia sa plece la Atletico Madrid.

Stanciu a cerut sa-i fie reziliat contractul

Nicolae Stanciu a cerut ca intelegerea cu Al Ahli sa fie reziliata, lucru foarte greu de realizat daca Al Ahli va dovedi ca a platit salariile, in conditiile in care clubul din Arabia Saudita a platit o suma uriasa pe Stanciu in urma cu doar cateva luni, 10 milioane de euro.

Stanciu a marcat 2 goluri si a dat 3 pase decisive in 10 partide in tricoul lui Al Ahli.