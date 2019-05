Nicolae Stanciu a PLECAT de la Al Ahli! Situatie INCREDIBILA pentru jucatorul roman: arabii nu i-au platit banii! 

Nicolae Stanciu nu a fost platit de arabii de la Al Ahli si a decis sa paraseasca Arabia Saudita.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Transferat de Sparta Praga iarna trecuta, arabii de la Al Ahli i-au promis un salariu imens lui Nicolae Stanciu, insa clubul a intrat in criza si nu a mai putut sa se tina de promisiune. In aceasta dimineata, jucatorul a parasit Arabia Saudita si a cerut rezilierea contractului sau, anunta presa araba.

Stanciu a anuntat ca nu mai vrea sa joace pentru echipa, desi inca mai sunt meciuri din acest sezon. Jucatorul roman nu e singurul, mai multi jucatori fiind in postura de a cere sa devina jucatori liberi.

10 milioane de euro a platit Al Ahli pentru transferul lui Nicolae Stanciu

10 meciuri a jucat Stanciu pentru arabi, a marcat 2 goluri si a reusit 3 pase decisive

Nicolae Stanciu urma sa primeasca un salariu anual de 2,5 milioane de euro la Al Ahli. Printul Mansour bin Meshaal a anuntat recent la un post de radio ca va achita toate datoriile clubului daca va fi ales presedinte al clubului la urmatoarele alegeri. Al Ahli mai are doua meciuri, cu Al Ittifaq si Pakhtakor.

Plecarea lui Stanciu de la Al Ahli, problema lui Contra!

Vestea plecarii lui Nicolae Stanciu de la Al Ahli vine cu o luna inainte de meciurile nationalei Romaniei cu Norvegia si Malta, programate pe 7 si 10 iunie, in direct la PROTV. Stanciu e om de baza la nationala si cel mai probabil va fi convocat, chiar daca se va afla in situatia de a ramane fara echipa.

Suma de transfer a lui Stanciu la arabi, contestata!

Arabii au anuntat ca au platit o suma uriasa pentru transferul lui Stanciu de la Sparta Praga - 10 milioane de euro, insa agentul Ioan Becali sustine ca in realitate suma este mult mai mica. "A plecat pe 4,5 milioane si nu castiga doua milioane pe an. Da, Stanciu a fost transferat pe 4,5 milioane de la Sparta la arabi. Va dau eu telefonul de la Sparta si va spun ei pe cat au plecat.

Si Stanciu castiga 1,5 milioane pe an. Mai erau timpuri cand mai ziceam si eu d-astea, dar asta o faceam cu un Ilie Dumitrescu: bag-o mai tare sa auda Dan Petrescu, sa-l oftic, ca am mai mult. Ai auzit, ma, ce contract am semnat?. Dar era chestie de 100-150, nu de la 4 milioane la 10.

Astia sunt banii. Aproape 10 milioane de euro transferul si 7 punct 5 (n.r. 7,5) banii jucatorului pentru urmatorii trei ani si jumatate. Si, atentie, fara bonusuri. Pentru ca acolo sunt diferite cupe, iar bonusurile pot fi importante.", a spus Becali.