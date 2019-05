GOOOL STANCIU! Romanul a deschis scorul pentru Al Ahli cu un sut superb! Cum a marcat: VIDEO

Nicusor Stanciu a marcat in partida Al Ahli - Al Faysaly din campionatul Arabiei Saudite.

Romanul a fost cel care a deschis scorul in minutul 11, dupa ce a primit o pasa in timp ce se afla in mijlocul careului, a preluat si a sutat puternic, fara sa-i dea vreo sansa portarului echipei adverse.

Este al doilea gol marcat de Nicusor Stanciu in Arabia. Romanul are si trei pase de gol.

4-1 s-a terminat meciul in favoarea echipei lui Stanciu, iar Al Ahli este pe locul 5 in campionatul Arabiei Saudite, cu doar o etapa inainte de final.