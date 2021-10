Primele declarații ale lui Drăgușin după debutul la Sampdoria: „Sper să fie începutul evoluției mele printre cei mai buni!”

Împrumutat de Juventus la sfârșitul lunii august, după ce a semnat prelungirea contractului cu „Bătrâna Doamnă” până în 2025, Radu Drăgușin a bifat și primele minute în acest sezon.

Fundașul român a intrat în minutul 20, înlocuindu-l pe Verre, în victoria cu 2-1 a echipei sale în fața Speziei. La finalul meciului, tânărul jucător a vorbit despre punctele importante obținute dar și despre obiectivele pe care le are la echipă.

„Acesta este obiectivul meu!”

„A fost o seară frumoasă și dificilă, am muncit mult și am luat acasă cele trei puncte, asta e tot ce a contat. Acum putem să ne recâștigăm din încredere.

Sper ca acesta să fie începutul evoluției mele printre cei mai buni. Obiectivul este să acumulez cât mai multe minute și să ajut echipa. Este începutul meciurilor mele aici. De-a lungul carierei am avut ocazia să am alături mulți jucători experimentați, acum îl am pe Quagliarella și am extrem de multe de învățat de la cineva ca el. Cum va fi sezonul nostru? Vrem să ajungem cât se poate de sus în clasament!”, a spus fundașul român pentru site-ul oficial al clubului.

Drăgușin, convocat din nou la naționala U21

După ce a refuzat convocarea pentru meciurile din octombrie de la naționala lui Florin Bratu, Radu Drăgușin a fost chemat din nou la națională de selecționerul de la tineret.

Federația Română de Fotbal a anunțat convocarea lui, alături de încă cinci stranieri pentru meciurile amicale cu Italia, dar și cel cu un adversar care încă nu a fost anunțat.