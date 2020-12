Pleaca Maxim de la Gaziantep dupa forma buna din ultimul timp?! "Din sezonul urmator vom vedea ce se va intampla!"

Alexandru Maxim este unul dintre cei mai in forma jucatori romani care evolueaza in afara tarii.

Mijlocasul a renascut in Turcia, dupa ce Marius Sumudica l-a adus sezonul trecut la Gaziantep. Echipa lui Sumi este pe locul 3 in campionatul turc cu 27 de puncte, fiind la 2 lungimi de liderul Galatasaray. Maxim a inscris si in ultima victorie din campionat, scor 3-1, impotriva echipei de pe locul secund, Alanyaspor, si a ajuns la 7 reusite in acest sezon.

Romanul a declarat ca dupa aceste rezultate incredibile este inevitabil sa nu se gandeasca ca ar putea prinde cu Gaziantep un loc de cupa europeana.

"Da, e perioada destul de buna pentru mine. Am avut si putin noroc. Am avut si timpul ala de 6 luni in care am fost imprumutat si am vazut cum decurg lucrurile. A fost o perioada benefica pentru mine. Toata lumea stie ca nu mi-a fost deloc greu sa iau decizia de a ramane aici, avand in vedere staff-ul si jucatorii care sunt aici.

Mi-a fost mai usor sa ma integrez. Am avut foarte multa incredere din partea staff-ului si lucrul asta a contat enorm pentru mine, pentru ca in Germania nu prea mai jucam si imi era dor sa evoluez etapa de etapa, sa am minute jucate. Lucrul asta ajuta la evolutia unui jucator.

Lumea a inceput sa ne respecte. Noi speram cel putin sa ne clasam mai sus decat sezonul trecut. Dar este clar ca e inevitabil sa nu te gandesti si la un loc de cupa europeana. De ce sa nu speri, pentru ca e bine sa ai teluri mari", a declarat Maxim pentru DigiSport.

Alexandru Maxim a mai spus ca pana in acest moment nu se gandeste la o eventuala mutare la granzii din Turcia si asteapta finalul sezonului sa vada ce se va intampla.

"Eu cred ca atunci cand ai rezultate, evolutii foarte bune si succes, lucrurile astea vin de la sine. Nu vreau acum sa incep sa ma gandesc ca plec la o echipa de top din Turcia.



E clar ca vreau sa evoluez, sa progresez in acelasi timp. E normal. Cred ca orice jucator isi doreste acest lucru. In momentul de fata sunt la o echipa care are stabilitate din punct de vedere financiar si din punct de vedere al bancii tehnice, iar lucrul asta conteaza.



Se vede si in evolutiile noastre. Imi doresc sa termin anul sanatos. Sa fim noi surpriza acestui campionat, iar din sezonul urmator vom vedea ce se va intampla", a spus fotbalistul roman.

