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&quot;Este, fara indoiala, cel mai bun mijlocas ofensiv al ligii!&quot; Maxim a intrat in INIMILE turcilor! &quot;Poate cel mai important element in succesul lui Gaziantep&quot;

"Este, fara indoiala, cel mai bun mijlocas ofensiv al ligii!" Maxim a intrat in INIMILE turcilor! "Poate cel mai important element in succesul lui Gaziantep"

Autor: Sport.ro
Duminica 27 Decembrie 2020, 14:25

Alexandru Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep si fanii incep sa il indrageasca tot mai mult pe mijlocasul roman.

Maxim si-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, in partida Gaziantep 3-1 Alanyaspor, si a ajuns la 5 goluri marcate in ultimele patru meciuri.

7 goluri are Maxim in campionatul Turciei si 8 in total, in acest sezon, pentru Gaziantep.

Fanii sunt convinsi ca mijlocasul roman este responsabil in mare parte pentru succesul echipei, iar unii l-au desemnat chiar cel mai bun mijlocas ofensiv din Turcia:

"Alexandru Maxim atrage atentia cu jocul sau bun de la Gaziantep. 6 goluri in 13 meciuri. Un numar 10 subestimat, cu tehnica foarte buna si picioare solide."

"Alexandru Maxim este, fara indoiala, cel mai bun si mai eficient mijlocas ofensiv al ligii. Nu este nimeni ca el in echipele mari. A ajuns deja la 7 goluri in campionat."

"Este un element important, poate chiar cel mai important, in acest succes al lui Gaziantep."





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