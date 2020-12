"Este, fara indoiala, cel mai bun mijlocas ofensiv al ligii!" Maxim a intrat in INIMILE turcilor! "Poate cel mai important element in succesul lui Gaziantep"

Alexandru Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep si fanii incep sa il indrageasca tot mai mult pe mijlocasul roman.

Maxim si-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, in partida Gaziantep 3-1 Alanyaspor, si a ajuns la 5 goluri marcate in ultimele patru meciuri.

Kontrol ✔️

Dribbling✔️

Son vuruş ✔️ Maxim'den 1.sınıf bir gol???? pic.twitter.com/iuoV9JpM2W — Goal Art (@goalartt) December 27, 2020

7 goluri are Maxim in campionatul Turciei si 8 in total, in acest sezon, pentru Gaziantep.

Fanii sunt convinsi ca mijlocasul roman este responsabil in mare parte pentru succesul echipei, iar unii l-au desemnat chiar cel mai bun mijlocas ofensiv din Turcia:

"Alexandru Maxim atrage atentia cu jocul sau bun de la Gaziantep. 6 goluri in 13 meciuri. Un numar 10 subestimat, cu tehnica foarte buna si picioare solide."

Alexandru Maxim, bu sezon Gazişehir'de oynadığı iyi oyunla ve 13 maçta 6 gollük performansı ile dikkat çekiyor. ???? * Bireysel yeteneği olan ve ayakları sağlam, underrated kalmış bir On Numara. Oyuncu bilgileri ve skills videosu için ⬇️https://t.co/00SGPqc3UM pic.twitter.com/eJiBAyG9E0 — Galatasaray SK Scout (@GSScoutAnalyse) December 27, 2020

"Alexandru Maxim este, fara indoiala, cel mai bun si mai eficient mijlocas ofensiv al ligii. Nu este nimeni ca el in echipele mari. A ajuns deja la 7 goluri in campionat."

Gaziantep Fk Alexandru Maxim tartışmasız ligin en iyi en efektif ön ortasaha oyuncusu büyük takımlarda onun gibisi yok şu an ligimizde şimdiden 7 gole ulaştı Gazişehir sırf maxim değil yabancı oyuncuları hepsi kaliteli ve bu başarıları asla tesadüf değil.. — ertuğrul arslan (@ertugrulll08) December 27, 2020

"Este un element important, poate chiar cel mai important, in acest succes al lui Gaziantep."

Alexandru Maxim..

Gaziantepin bu başarısında her oyuncu gibi önemli bir yapı taşı hatta en önemlisi. Stuttgart 'taki ilk yıllarında yeteneğiyle daha büyük yerlere geleceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. 4 büyüklerde Maxim kalitesinde bir oyuncu olmaması da ayrı bir konu — Harun Arıkan (@harunarkn5) December 27, 2020