"Este, fara indoiala, cel mai bun mijlocas ofensiv al ligii!" Maxim a intrat in INIMILE turcilor! "Poate cel mai important element in succesul lui Gaziantep"

Alexandru Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep si fanii incep sa il indrageasca tot mai mult pe mijlocasul roman.
Maxim si-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, in partida Gaziantep 3-1 Alanyaspor, si a ajuns la 5 goluri marcate in ultimele patru meciuri.
Kontrol ✔️
Dribbling✔️
Son vuruş ✔️
Maxim'den 1.sınıf bir gol????December 27, 2020
7 goluri are Maxim in campionatul Turciei si 8 in total, in acest sezon, pentru Gaziantep.
Fanii sunt convinsi ca mijlocasul roman este responsabil in mare parte pentru succesul echipei, iar unii l-au desemnat chiar cel mai bun mijlocas ofensiv din Turcia:
"Alexandru Maxim atrage atentia cu jocul sau bun de la Gaziantep. 6 goluri in 13 meciuri. Un numar 10 subestimat, cu tehnica foarte buna si picioare solide."
#Galatasaray
Alexandru Maxim, bu sezon Gazişehir'de oynadığı iyi oyunla ve 13 maçta 6 gollük performansı ile dikkat çekiyor. ????
* Bireysel yeteneği olan ve ayakları sağlam, underrated kalmış bir On Numara.
Oyuncu bilgileri ve skills videosu için ⬇️https://t.co/00SGPqc3UM pic.twitter.com/eJiBAyG9E0— Galatasaray SK Scout (@GSScoutAnalyse) December 27, 2020
"Alexandru Maxim este, fara indoiala, cel mai bun si mai eficient mijlocas ofensiv al ligii. Nu este nimeni ca el in echipele mari. A ajuns deja la 7 goluri in campionat."
Gaziantep Fk Alexandru Maxim tartışmasız ligin en iyi en efektif ön ortasaha oyuncusu büyük takımlarda onun gibisi yok şu an ligimizde şimdiden 7 gole ulaştı Gazişehir sırf maxim değil yabancı oyuncuları hepsi kaliteli ve bu başarıları asla tesadüf değil..— ertuğrul arslan (@ertugrulll08) December 27, 2020
"Este un element important, poate chiar cel mai important, in acest succes al lui Gaziantep."
Alexandru Maxim..— Harun Arıkan (@harunarkn5) December 27, 2020
Gaziantepin bu başarısında her oyuncu gibi önemli bir yapı taşı hatta en önemlisi. Stuttgart 'taki ilk yıllarında yeteneğiyle daha büyük yerlere geleceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. 4 büyüklerde Maxim kalitesinde bir oyuncu olmaması da ayrı bir konu